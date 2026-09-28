Tri kandidata iz BiH u završnici izbora za sudiju u Strasbourgu

Ali Huremović
Tri kandidata iz BiH u završnici izbora za sudiju u Strasbourgu

Novi sudija iz BiH u Strasbourgu trebao bi biti izabran 29. septembra, kada je na dnevnom redu Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope izbor sudije Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.

U završnoj proceduri nalaze se Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Listu troje kandidata utvrdilo je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 12. januara 2026. godine, nakon provedene domaće procedure izbora.

Prije utvrđivanja konačne liste na javni poziv prijavilo se 19 kandidata. Tokom postupka vrednovane su njihove stručne i akademske kvalifikacije, profesionalno iskustvo, poznavanje oblasti ljudskih prava, kao i znanje engleskog i francuskog jezika.

Kandidati iz Bosne i Hercegovine prošli su i razgovore pred nadležnim komitetom Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope 14. septembra ove godine, nakon čega je procedura prešla u završnu fazu pred Parlamentarnom skupštinom.

Kako se bira sudija u Strasbourgu?

Sudije Evropskog suda za ljudska prava bira Parlamentarna skupština Vijeća Evrope između troje kandidata koje predloži država. Mandat traje devet godina i ne može biti obnovljen.

Iako se sudija bira u odnosu na određenu državu, nakon izbora ne predstavlja tu državu, već svoju funkciju obavlja nezavisno i nepristrasno. Bosnu i Hercegovinu u Evropskom sudu za ljudska prava trenutno predstavlja sudija Faris Vehabović.

Izbor novog sudije iz BiH u Strasbourgu dolazi nakon višemjesečne procedure koja je uključivala domaću selekciju, dostavljanje kandidatura Vijeću Evrope i razgovore s kandidatima.

Sjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope na kojoj je predviđen izbor zakazana je za 29. septembar, nakon čega bi trebalo biti poznato ko će preuzeti funkciju sudije iz BiH u Strasbourgu.

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