Starlink stiže u BiH: Usluga bi trebala biti dostupna u narednim sedmicama

Starlink u BiH trebao bi postati dostupan u narednim sedmicama, nakon što je kompanija SpaceX završila dio priprema za ulazak na domaće tržište i pokrenula postupke za dobijanje potrebnih dozvola.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto sastao se u Sarajevu s Rebeccom Slick Hunter, direktoricom Starlinka za globalni pristup i aktivaciju tržišta, a razgovarano je o početku pružanja usluge i narednim koracima kompanije u Bosni i Hercegovini.

Forto je nakon sastanka rekao da se dolazak Starlinka u BiH očekuje uskoro. „Danas konačno možemo reći da će usluga Starlinka biti dostupna u narednim sedmicama“, kazao je Forto.

Posebno je istakao značaj ove tehnologije za područja u kojima klasična internet infrastruktura još uvijek ne može ponuditi dovoljno kvalitetnu vezu.

Internet putem satelita bez klasične kablovske mreže

Starlink pruža širokopojasni internet putem mreže satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, zbog čega korisnik ne mora imati klasični kablovski priključak do objekta.

Takav način povezivanja mogao bi biti posebno značajan za ruralna, planinska i druga teško dostupna područja Bosne i Hercegovine, gdje je razvoj fiksne infrastrukture složeniji ili skuplji.

Dolazak Starlinka u BiH značio bi i pojavu novog pružaoca internet usluga na domaćem tržištu, a mogućnosti primjene postoje i u obrazovanju, zdravstvu, poslovanju te komunikacijama u vanrednim situacijama.

Rebecca Slick Hunter navela je da je cilj Starlinka omogućiti pouzdanu i brzu povezanost korisnicima bez obzira na mjesto stanovanja, posebno tamo gdje tradicionalna infrastruktura teško dolazi.

Starlink već registrirao kompaniju u BiH

Današnji sastanak nastavak je razgovora koje su Forto i Hunter vodili u Washingtonu u aprilu prošle godine, kada je konkretnije otvoreno pitanje dolaska Starlinka na bh. tržište.

Nakon toga je registrirana kompanija Starlink BH d.o.o. sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, a pokrenut je i postupak pribavljanja potrebnih dozvola za pružanje usluga pristupa internetu.

Kada Starlink u BiH počne s radom, korisnicima će biti ponuđena dodatna mogućnost pristupa internetu, posebno u područjima u kojima postoje ograničenja postojećih mreža.

Detalji o tačnom datumu početka pružanja usluge, paketima i cijenama za korisnike u Bosni i Hercegovini za sada nisu navedeni.