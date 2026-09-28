„Budala na večeri“ sutra u Narodnom pozorištu Tuzla

Ali Huremović
„Budala na večeri“ sutra u Narodnom pozorištu Tuzla

„Budala na večeri“ bit će izvedena 29. septembra u Narodnom pozorištu Tuzla, s početkom u 19:30 sati, a riječ je o komediji rađenoj prema tekstu francuskog autora Francisa Vebera.

Predstavu je režirao Midhat Kušljugić, a publici donosi priču o uvrnutim planovima, sujeti, elitnom snobizmu i gostu koji neočekivano mijenja tok večeri.

U predstavi igraju Milenko Iliktarević, Edis Žilić, Remira Osmanović, Jasmina Dedić Ibrić, Siniša Udovičić, Elvis Jahić i Midhat Kušljugić.

„Budala na večeri“ kroz komične situacije i dinamične odnose među likovima na duhovit način preispituje ljudsku sujetu, društvene odnose i potrebu pojedinca da se izdigne iznad drugih.

Predstava traje 80 minuta, a igranje je zakazano za 29. septembar u 19:30 sati u Narodnom pozorištu Tuzla.

Ulaznice su u prodaji na biletarnici pozorišta svakog radnog dana od 10 do 13 sati, kao i od 18:30 sati na dan igranja predstave.

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