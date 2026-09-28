IBD Akademija u Tuzli okupila više od 140 stručnjaka

Ali Huremović
IBD Akademija u Tuzli okupila više od 140 stručnjaka

IBD Akademija u Tuzli okupila je više od 140 ljekara, zdravstvenih radnika i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, koji su tokom dvodnevnog skupa razmijenili iskustva o savremenim pristupima liječenju upalnih bolesti crijeva.

Četvrto izdanje IBD Akademije organizovali su Asocijacija gastroenterologa i hepatologa u Bosni i Hercegovini i Odjeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla.

Skup je zamišljen kao interaktivna platforma za razmjenu stručnih i praktičnih znanja, a u fokusu su bili novi terapijski pristupi, individualizacija liječenja i pravovremeno prepoznavanje i praćenje bolesti.

Predsjednica organizacionog odbora prof. dr. Mirela Bašić Denjagić istakla je da su učesnici razgovarali i o mogućnostima primjene umjetne inteligencije u dijagnostici i procjeni aktivnosti bolesti, dualnoj i kombinovanoj biološkoj terapiji te terapijskim mogućnostima za pacijente koji se istovremeno suočavaju s gojaznošću.

Jedna od tema odnosila se i na liječenje bola i drugih simptoma koji mogu ostati prisutni i kada je bolest pod kontrolom, odnosno kada je pacijent u remisiji.

Pažnja je posvećena i ekonomskim aspektima liječenja, uključujući troškove terapije i komplikacija inflamatornih bolesti crijeva, kao i organizacijskim izazovima koji prate svakodnevnu kliničku praksu.

Individualni pristup pacijentu u fokusu

Tokom IBD Akademije u Tuzli posebno je naglašena važnost multidisciplinarnog pristupa. Aktivno su učestvovale i medicinske sestre, koje imaju značajnu ulogu u praćenju i zbrinjavanju pacijenata s inflamatornim bolestima crijeva.

Jedan od ključnih zaključaka stručnog skupa jeste da se savremena medicina sve više udaljava od univerzalnog pristupa liječenju, a terapija se nastoji prilagoditi svakom pacijentu pojedinačno.

To podrazumijeva uzimanje u obzir kliničke slike, genetskih karakteristika, toka bolesti i individualnog odgovora na terapiju.

Učesnici su ocijenili da regionalna saradnja i kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika imaju važnu ulogu u tome da pacijentima budu dostupni savremeni terapijski pristupi usklađeni s evropskim i svjetskim smjernicama.

Ovogodišnja IBD Akademija u Tuzli još jednom je okupila stručnjake iz različitih oblasti, s ciljem razmjene iskustava i unapređenja liječenja pacijenata koji žive s upalnim bolestima crijeva.

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