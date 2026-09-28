Mijatović čestitala Dan formiranja Drugog korpusa Armije RBiH

Dan formiranja Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine obilježava se 29. septembra, a povodom ovog datuma predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović uputila je čestitku bivšim pripadnicima Drugog korpusa i građanima TK. Ovaj datum nalazi se među značajnim datumima koji se obilježavaju na području Tuzlanskog kantona.

Mijatović je u čestitki odala priznanje pripadnicima Drugog korpusa Armije RBiH, ističući njihov doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.

Navela je da obilježavanje ovog datuma predstavlja priliku za zahvalnost pripadnicima Drugog korpusa, ali i za njegovanje kulture sjećanja na njihov ratni put.

Predsjednica Skupštine TK posebno je ukazala na obavezu institucija i društva prema demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima te porodicama šehida i poginulih boraca.

„Briga o demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama šehida i poginulih boraca pripadnika Drugog korpusa naša je trajna obaveza“, navela je Mijatović u čestitki.

Povodom Dana formiranja Drugog korpusa Armije RBiH, Mijatović je čestitku uputila svim bivšim pripadnicima ovog korpusa, kao i građanima Tuzlanskog kantona.