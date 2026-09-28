Svjetski dan borbe protiv bjesnila: „Snažniji zajedno“ za eliminaciju bolesti

Svjetski dan borbe protiv bjesnila obilježava se 28. septembra pod sloganom „Snažniji zajedno“, uz poruku da je za eliminaciju ove bolesti neophodna saradnja zdravstvenog i veterinarskog sektora, lokalnih zajednica i nadležnih institucija.

Svjetska zdravstvena organizacija ovogodišnjom kampanjom želi dodatno skrenuti pažnju na značaj prevencije bjesnila i zajedničkog djelovanja u zaštiti ljudi i životinja.

U fokusu kampanje su proširenje dostupnosti vakcinacije pasa, bolji nadzor i prijavljivanje slučajeva te jačanje informisanosti stanovništva o načinima prevencije bolesti.

Posebno se naglašava značaj obrazovanja građana, ali i podrške politikama koje omogućavaju dugoročna i održiva rješenja u borbi protiv bjesnila.

Pristup „Jedno zdravlje“

Svjetski dan borbe protiv bjesnila ove godine dodatno ističe pristup „Jedno zdravlje“, koji se zasniva na povezanosti zdravlja ljudi, životinja i okoliša.

Takav pristup podrazumijeva zajedničko djelovanje različitih sektora, od veterinarskih i zdravstvenih službi do lokalnih zajednica i državnih institucija.

Cilj je smanjiti rizik od prenosa bolesti i unaprijediti sistem ranog otkrivanja, prevencije i odgovora na moguće slučajeve.

Vakcinacija i edukacija među ključnim mjerama

Jedna od najvažnijih mjera u borbi protiv bjesnila ostaje redovna vakcinacija pasa, posebno u sredinama u kojima postoji veći rizik od kontakta domaćih i divljih životinja.

Uz vakcinaciju, značajnu ulogu imaju praćenje pojave bolesti, pravovremeno prijavljivanje sumnjivih slučajeva i edukacija stanovništva o tome kako postupiti nakon kontakta sa životinjom za koju postoji sumnja da je zaražena.

Poruka kampanje Svjetski dan borbe protiv bjesnila jeste da se eliminacija bolesti može postići samo koordinisanim djelovanjem i dugoročnim ulaganjem u prevenciju.

Aktivnosti povodom ovogodišnjeg obilježavanja prate se i putem oznaka #WorldRabiesDay, #WorldRabiesDay2026, #WRD2026 i #StrongerTogetherWRD.