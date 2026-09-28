U Tuzli održan prvi memorijalni turnir „Hajrudin Mešić – Kapetan Hajro“

Memorijalni turnir „Hajrudin Mešić – Kapetan Hajro“ održan je danas u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli, a na njemu su nastupili bokseri iz Bosne i Hercegovine i Njemačke.

Prvo izdanje turnira organizovao je Bokserski klub Tuzla, a događaj je posvećen Hajrudinu Mešiću, Kapetanu Hajri, ratnom komandantu i heroju odbrane Bosne i Hercegovine.

Grad Tuzla podržao je održavanje turnira, a gradonačelnik Zijad Lugavić istakao je da ovaj sportski događaj, osim takmičarskog značaja, nosi i poruku sjećanja na vrijednosti za koje se Hajrudin Mešić zalagao. Lugavić je naglasio i važnost učešća sportista iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, ističući da sport povezuje ljude i prevazilazi granice.

Prema njegovim riječima, ovakvi događaji posebno su važni za mlade, jer kroz sport promovišu zajedništvo, poštovanje i vjeru u budućnost.

Memorijalni turnir „Hajrudin Mešić – Kapetan Hajro“ protekao je u znaku sportskog nadmetanja, ali i odavanja počasti Hajrudinu Mešiću i očuvanja sjećanja na njegovu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine.

Organizatori i učesnici poručili su da turnir ima potencijal da preraste u tradicionalni sportski događaj koji će svake godine okupljati boksere i ljubitelje ovog sporta u Tuzli.