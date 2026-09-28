U Tuzli održan prvi memorijalni turnir „Hajrudin Mešić – Kapetan Hajro“

Ali Huremović
U Tuzli održan prvi memorijalni turnir „Hajrudin Mešić - Kapetan Hajro“

Memorijalni turnir „Hajrudin Mešić – Kapetan Hajro“ održan je danas u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli, a na njemu su nastupili bokseri iz Bosne i Hercegovine i Njemačke.

Prvo izdanje turnira organizovao je Bokserski klub Tuzla, a događaj je posvećen Hajrudinu Mešiću, Kapetanu Hajri, ratnom komandantu i heroju odbrane Bosne i Hercegovine.

Grad Tuzla podržao je održavanje turnira, a gradonačelnik Zijad Lugavić istakao je da ovaj sportski događaj, osim takmičarskog značaja, nosi i poruku sjećanja na vrijednosti za koje se Hajrudin Mešić zalagao. Lugavić je naglasio i važnost učešća sportista iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, ističući da sport povezuje ljude i prevazilazi granice.

Prema njegovim riječima, ovakvi događaji posebno su važni za mlade, jer kroz sport promovišu zajedništvo, poštovanje i vjeru u budućnost.

Memorijalni turnir „Hajrudin Mešić – Kapetan Hajro“ protekao je u znaku sportskog nadmetanja, ali i odavanja počasti Hajrudinu Mešiću i očuvanja sjećanja na njegovu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine.

Organizatori i učesnici poručili su da turnir ima potencijal da preraste u tradicionalni sportski događaj koji će svake godine okupljati boksere i ljubitelje ovog sporta u Tuzli.

pročitajte i ovo

Sport

U Tuzli se održava 12. memorijalni turnir „Srđan Aleksić“

Kultura

U Tuzli premijera filma „Kapetan Hajro – Heroj otpisanih teritorija“

Istaknuto

FK Sloboda osvojio treće mjesto na Memorijalnom turniru

Sport

Fudbaleri Slobode danas za treće mjesto na turniru

Istaknuto

U Željanovu čast – Memorijalni snooker turnir u Tuzli

Vijesti

Sutra u Mramoru Memorijalni turnir u sjedećoj odbojci “26. august Mramor...

Vijesti

Donacija Akademiji dramskih umjetnosti Tuzla za bolje uslove studiranja

BiH

Novi radari u BiH: Tuzla među tri lokacije na kojima se grade novi sistemi

Vijesti

Završen 14. Međunarodni simpozij FINRA Tuzla: AI i digitalizacija u fokusu

Vijesti

Počeli radovi na priključenju naselja Šići na sistem daljinskog grijanja

Tuzla i TK

Tri decenije trap streljaštva u Tuzli: Održano 27. Otvoreno prvenstvo u gađanju glinenih golubova

Učitati više