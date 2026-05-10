U Tuzli se održava 12. memorijalni turnir „Srđan Aleksić“

U povodu Dana pobjede nad fašizmom, u Tuzli će 10. maja biti održan 12. međunarodni memorijalni turnir „Srđan Aleksić“, koji će okupiti najmlađe nogometaše iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Turnir će biti igran na pomoćnim terenima Stadiona Tušanj, s početkom u 9 sati, dok je svečano otvaranje planirano u 12 sati.

Na ovogodišnjem turniru nastupit će ekipe iz više gradova Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, a takmičit će se dječaci rođeni 2015. i 2017. godine.

Riječ je o sportskom događaju koji, osim takmičarskog dijela, njeguje vrijednosti zajedništva, fer-pleja i sjećanja na Srđana Aleksića.

Organizator turnira je Udruženje „Radničke sportske igre“, uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla.