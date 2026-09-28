Novi radari u BiH: Tuzla među tri lokacije na kojima se grade novi sistemi

Novi radari u BiH trebali bi biti u punoj operativnoj upotrebi do kraja maja 2027. godine, a BHANSA će u projekt modernizacije radarske infrastrukture uložiti 32,46 miliona KM.

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine planira uspostaviti ukupno pet operativnih radara, čime bi trebala biti unaprijeđena pokrivenost zračnog prostora i omogućeno efikasnije upravljanje zračnim saobraćajem.

Projekt obuhvata obnovljene radare u Sarajevu i na Jahorini, kao i izgradnju novih sistema u Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci. Radari u Sarajevu i na Jahorini već su modernizovani i nalaze se u operativnoj upotrebi, a njihov radni vijek produžen je za dodatnih 15 godina.

Na lokacijama u Tuzli, Mostaru i Banjoj Luci radovi su u toku, dok je završetak projekta i puštanje novih sistema u rad planirano do kraja maja naredne godine.

Direktor BHANSA-e Davorin Primorac naveo je da se ovom investicijom postojeća mreža proširuje sa dva na ukupno pet vlastitih operativnih radara.

Prema njegovim riječima, veći broj radarskih izvora omogućit će kvalitetniji nadzor zračnog saobraćaja, veću pouzdanost sistema i bolje tehničke uslove za pružanje usluga u zračnoj plovidbi.

Poseban značaj novi radari u BiH trebali bi imati u područjima oko aerodroma u Tuzli, Mostaru i Banjoj Luci. Nova infrastruktura omogućit će pouzdanije praćenje zrakoplova, posebno na nižim visinama, što je važno upravo u zonama prilaza aerodromima.

Projekt bi trebao stvoriti i tehničke uslove za prelazak sa proceduralne na radarsku kontrolu zračnog saobraćaja u ovim područjima, nakon što budu ispunjeni potrebni sigurnosni i operativni kriteriji.

BHANSA navodi da će takav način rada omogućiti efikasnije upravljanje saobraćajem i povećanje kapaciteta zračnog prostora, uz zadržavanje propisanih standarda sigurnosti.

Investicija od 32,46 miliona KM finansira se iz vlastitih prihoda BHANSA-e. I nakon završetka projekta nastavit će se razmjena radarskih podataka sa susjednim pružaocima usluga u zračnoj plovidbi, kao dio regionalne koordinacije i sistema sigurnosti.

Uspostavljanjem pet operativnih radara novi radari u BiH trebali bi dodatno smanjiti zavisnost od pojedinačnih izvora podataka i povećati otpornost sistema u slučaju tehničkih prekida.