Završen 14. Međunarodni simpozij FINRA Tuzla: AI i digitalizacija u fokusu

Međunarodni simpozij FINRA Tuzla završen je nakon trodnevnog programa posvećenog digitalizaciji i primjeni vještačke inteligencije u poslovanju, tokom kojeg je predstavljeno 59 naučnih i stručnih radova autora iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja.

Četrnaesto izdanje simpozija „Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije (AI) u biznisu“ organizovala je edukativno-konsultantska kuća FINconsult u saradnji s Univerzitetom FINRA Tuzla.

Tokom tri dana učesnici su govorili o savremenim izazovima i mogućnostima koje donose digitalne tehnologije, posebno u oblastima računovodstva, finansija, revizije, menadžmenta, informacionih tehnologija, javnog sektora, investicija i razvoja.

Posebna pažnja bila je usmjerena na praktičnu primjenu AI alata, promjene u poslovnim procesima, cyber sigurnost, etiku i odgovorno korištenje novih tehnologija.

AI mijenja način poslovanja, ali ljudska odgovornost ostaje ključna

Jedan od zaključaka simpozija jeste da digitalizacija i vještačka inteligencija sve snažnije utiču na poslovno planiranje, finansijsku analizu i donošenje odluka, ali da sama nabavka novih tehnologija nije dovoljna za uspješnu digitalnu transformaciju.

Učesnici su ukazali da je za efikasnu primjenu AI potrebno osigurati kvalitetne podatke, odgovarajuću infrastrukturu, organizacionu spremnost i dovoljno stručnog znanja.

Posebno je naglašeno da AI može automatizovati rutinske procese, analizirati velike količine podataka i pomoći u ranom otkrivanju rizika i prevara, ali da profesionalno prosuđivanje i odgovornost za donesene odluke moraju ostati na ljudima.

Važna tema bila je i cyber sigurnost. Sa sve većom zavisnošću organizacija od digitalne infrastrukture i autonomnih sistema, zaštita podataka i kontinuitet poslovanja postaju sastavni dio upravljanja poslovnim rizicima.

Fokus i na održivi razvoj i ESG izvještavanje

Tokom Međunarodnog simpozija FINRA Tuzla razmatrana je i uloga digitalnih tehnologija u održivom razvoju, efikasnijem korištenju energije i resursa te stvaranju novih poslovnih modela.

Učesnici su ukazali i na sve veći značaj ESG izvještavanja za računovodstvo, reviziju i finansijsko upravljanje, uz potrebu da informacije o održivosti budu kvalitetne i vjerodostojne.

Zaključeno je da digitalizacija otvara nove mogućnosti za preduzetništvo, poljoprivredu, zelene investicije i druge sektore, ali da njihov stvarni efekat zavisi od poslovnog i institucionalnog okruženja, kao i ulaganja u znanje i infrastrukturu.

Obilježene 22 godine rada FINconsulta

Drugog dana simpozija obilježene su i 22 godine rada edukativno-konsultantske kuće FINconsult. Tom prilikom uručene su zahvalnice dugogodišnjim saradnicima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima, sponzorima i medijskim pokroviteljima.

U okviru programa promovisana je i knjiga „Savremeno planiranje i analiza poslovanja“, namijenjena stručnoj i akademskoj zajednici.

Treći, završni dan otvoren je izlaganjem prof. dr. Vinka Belaka na temu „Prednosti i opasnosti primjene umjetne inteligencije u računovodstvu i reviziji“, nakon čega su uslijedile prezentacije ostalih autora.

Digitalne kompetencije postaju sve važnije

Jedna od poruka Međunarodnog simpozija FINRA Tuzla jeste da čovjek i dalje ostaje ključni faktor uspješne digitalne transformacije.

Organizacije će, kako je zaključeno, morati kontinuirano ulagati u digitalne kompetencije zaposlenih, AI pismenost i stručno usavršavanje, kako bi nove tehnologije bile korištene sigurno, odgovorno i produktivno.

Za Bosnu i Hercegovinu digitalna transformacija istovremeno predstavlja izazov i razvojnu priliku, uz potrebu za bržim razvojem digitalne infrastrukture, većim ulaganjima u znanje i podrškom kompanijama i institucijama koje uvode nove tehnologije.