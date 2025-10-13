FINconsult počinje sa 45. ciklusom edukacije za vođenje poslovnih knjiga

U toku su prijave na 45. ciklus edukacije za vođenje poslovnih knjiga privrednih društava i obrtnika, koje će organizirati edukativno-konsultantska kuća FINconsult Tuzla, realizovati u periodu novembar 2025. – decembar 2025. godine.

Edukacija se održava kroz kombinovani model nastave – online putem ZOOM platforme i inclass, u savremeno opremljenim prostorijama Univerziteta FINRA Tuzla. Program je koncipiran tako da polaznicima omogući sticanje praktičnih znanja i vještina iz oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija i poreza, potrebnih za samostalno vođenje poslovnih knjiga privrednih društava i obrtnika.

Cilj edukacije je da polaznici steknu kompetencije koje ih osposobljavaju za samostalno obavljanje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova, kao i za napredovanje u okviru postojećeg zaposlenja ili pokretanje vlastitog biznisa, računovodstvenog servisa, agencija ili drugog poduzetničkog poduhvata.

Program obuhvata 11 modula koji uključuju: finansijsko i materijalno knjigovodstvo, obračun plaća, PDV evidencije, trgovačko knjigovodstvo, izradu finansijskih izvještaja, poslovne knjige obrtnika i obračun poreza na dobit i dohodak. Nastava se realizuje kombinacijom teorijskog i praktičnog rada, uz korištenje aplikativnih programa softverske kuće SPIN Tuzla, što polaznicima omogućava savladavanje realnih poslovnih procese.

Po završetku edukacije i uspješno položenom završnom testu, polaznici stiču uvjerenje o završenoj edukaciji za vođenje poslovnih knjiga, koje potvrđuje njihovu stručnu osposobljenost za rad u knjigovodstvu i računovodstvu.

Ovaj ciklus predstavlja nastavak uspješne tradicije obuke, a do sada je više od 2.900 polaznika završilo edukaciju, pri čemu je više od 90% njih našlo zaposlenje ili pokrenulo vlastiti biznis u knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima.

Prijave su u toku, a zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem online obrasca na web stranici: https://finconsult.ba/edukacija-za-vodjenje-poslovnih-knjiga-45-ciklus/

Za više informacija:

FINconsult d.o.o. Tuzla

Telefon: 035/277-275

E-mail: [email protected] ; [email protected]