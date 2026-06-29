„Između zore i noći“: Promovisana prva knjiga mlade autorice Džejle Hujdurović

U ugodnoj i emotivnoj atmosferi održana je promocija prve knjige petnaestogodišnje Džejle Hujdurović, zbirke poezije i proze „Između zore i noći“.

Porodica, prijatelji, profesori i brojni gosti okupili su se kako bi zajedno obilježili ovaj poseban trenutak u životu mlade autorice, koja je svoju ljubav prema pisanju pretočila u knjigu nastalu tokom posljednje dvije godine.

Program promocije upotpunili su recenzenti knjige, profesorica bosanskoga jezika i književnosti Jasminka Hadžić te profesor i književnik Isa Balkan, koji su govorili o Džejlinom talentu, njenoj posvećenosti pisanju i značaju njegovanja mladih književnih stvaralaca.

Tokom večeri Džejla je pročitala nekoliko odabranih pjesama iz svoje zbirke i podijelila s prisutnima kako je sve počelo, od prvih literarnih radova u sedmom razredu osnovne škole do knjige koju danas drži u rukama.

Posebnu atmosferu večeri upotpunili su muzički nastupi profesora Kuljanina i Džejlinog prijatelja Adija Ikanovića, čije su izvedbe bile lijep uvod i predah između razgovora o knjizi.