GIPS Tuzla zapošljava 10 vozača autobusa

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla (GIPS) raspisao je Konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa. Konkursom je predviđeno zapošljavanje 10 izvršilaca, a kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

Završena srednja stručna sprema (SSS),

Posjedovanje vozačke dozvole D kategorije.

Zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti putem e-mail adrese [email protected] sa naznakom „Prijava na konkurs“ ili pozivom na broj telefona 035 366 100.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.