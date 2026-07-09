U Tuzlu stiglo prvih deset novih minibusa za gradski i prigradski prevoz

U Tuzlu je stiglo prvih deset novih minibusa, u okviru nabavke ukupno 25 vozila vrijedne oko pet miliona KM. Preostalih 15 vozila očekuje se do kraja mjeseca, čime bi javni prevoz u Tuzli i Tuzlanskom kantonu trebao biti dodatno unaprijeđen.

Nova vozila bit će korištena za gradski i prigradski prevoz putnika, a riječ je o klimatizovanim minibusima koji zadovoljavaju savremene ekološke standarde. Iz Gradske uprave Tuzla ističu da je poboljšanje javnog prevoza jedan od važnijih razvojnih projekata, s ciljem da građani imaju sigurniji, kvalitetniji i dostupniji prevoz.

U preduzeću Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla navode da će nova vozila omogućiti bolju uslugu, veći broj polazaka, ali i uvođenje linija na područjima gdje zbog konfiguracije terena mogu saobraćati upravo manji autobusi.

Direktor preduzeća Jasmin Gradaškić za RTV7 kazao je da je riječ o novim autobusima sa oko 30 sjedećih mjesta, koji će biti raspoređeni na linije u gradu Tuzla, ali i na kantonalne linije.

„Finansirani su sredstvima Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, što znači da su u potpunosti naše vlasništvo. Planiramo poboljšati prevoz u Tuzli i Tuzlanskom kantonu novim i modernijim autobusima u odnosu na vozila koja su trenutno u upotrebi“, kazao je Gradaškić.

Dodao je da se u narednom periodu može očekivati više linija i polazaka, posebno prema mjestima na kojima ovakva vozila mogu lakše pristupiti terenu.