FINconsult: Interaktivni online live webinar – 17. decembar 2025.

FINconsult organizuje interaktivni online webinar u okviru 7. ciklusa kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini. Webinar će biti održan 17. decembra 2025. godine (srijeda) sa početkom u 10:00 sati, u online formatu.

Ovaj stručni događaj namijenjen je računovođama, revizorima, finansijskim profesionalcima, budžetskim korisnicima i svima koji žele pravovremeno i kvalitetno pripremiti godišnji obračun za 2025. godinu te se upoznati sa novim propisima, obavezama i praktičnim postupcima.

Učesnici će kroz predavanja, praktične primjere i diskusije dobiti pregled najvažnijih promjena iz oblasti računovodstva, revizije, poreza, fiskalizacije, obračuna doprinosa, kao i tehničkih zahtjeva za elektronsko podnošenje prijava Poreznoj upravi FBiH korištenjem KEP-a.

Program webinara uključuje:

Pripremne radnje godišnjeg obračuna privrednih društava za 2025. godinu – Prof. dr. sc. Ismet Kalić Primjena informacionih tehnologija i vještačke inteligencije u računovodstvu i reviziji – Prof. dr. sc. Edin Glogić Elektronsko podnošenje prijava PUFBiH korištenjem KEP-a – Mr. sc. Fahra Ćatović Godišnji obračun budžeta za 2025. godinu u FBiH i inventarisanje – Almira Hurić i Elvira Ribić Minimalna plaća i osnovice doprinosa u 2026. godini te izmjene fiskalizacije – Almira Hurić i Elvira Ribić Pripreme za godišnji obračun u Brčko distriktu BiH za 2025. godinu – Mr. sc. Asmir Mujanović Pitanja, odgovori i diskusija

Materijal uključen u cijenu webinara obuhvata elektronski seminarski priručnik (PDF) i PowerPoint prezentacije predavača.

Online prijava na webinar dostupna je putem linka: finconsult.ba/prijave-za-seminar