Počeli radovi na priključenju naselja Šići na sistem daljinskog grijanja

Priključenje naselja Šići na sistem daljinskog grijanja grada Tuzla ušlo je u početnu fazu, nakon što su tokom prethodne sedmice izvedeni pripremni radovi i ugrađena zaporna armatura.

U skladu s projektnom dokumentacijom izveden je priključak i ugrađena zaporna armatura, čime su stvoreni prvi tehnički preduslovi za nastavak radova na toplifikaciji naselja.

Projekt obuhvata zonu toplifikacije 67, odnosno dio Mjesne zajednice Šićki Brod i naselje Šići. U ovoj zoni planirano je priključenje približno 300 individualnih stambenih objekata u ulici Šići, pojedinačne toplotne snage do 35 kilovata.

Naselje će na sistem biti povezano preko magistralnog vrelovoda za Lukavac, izgradnjom novog vrelovodnog ogranka nazivnog promjera DN200. Priključno mjesto nalazi se u industrijskoj zoni, s lijeve strane magistralnog puta M-4 nakon petlje Šićki Brod, gledano iz pravca Tuzle.

Za zonu 67 predviđena je izgradnja vrelovodne mreže s temperaturnim režimom 130/60 stepeni Celzijusa i projektovanim pritiskom NP16.

Grad Tuzla je ranije, otkupom dvije sedmine kapaciteta magistralnog vrelovoda za Lukavac, osigurao uslove za širenje sistema toplifikacije prema naselju Šići. Trenutno se koristi približno 20 posto tog kapaciteta, što ostavlja prostor za dalje proširenje mreže.

Za prvu fazu projekta daljinskog grijanja, koja podrazumijeva izgradnju mreže, sredstva su osigurana u budžetu Grada Tuzle. Planirano je da trasa vrelovoda prođe kroz krug preduzeća Deling d.o.o. i potom uđe u naselje.

U narednom periodu predviđen je nastavak izgradnje i dalje širenje mreže kroz Šiće, čime će se stvarati uslovi za postepeno priključenje planiranih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja.