Zona toplifikacije Šići: Počinje postupak za uvođenje daljinskog grijanja

Ali Huremović

Zona toplifikacije 67 – Šići, koju je Gradsko vijeće Tuzle usvojilo početkom 2024. godine, obuhvata oko 300 individualnih stambenih objekata u dijelu Mjesne zajednice Šićki Brod. Riječ je o zoni koja je definisana kao jedan od prioriteta za toplifikaciju u 2025. godini.

Planom je predviđeno spajanje naselja na sistem daljinskog grijanja putem magistralnog vrelovoda za Lukavac. Povezivanje će se vršiti preko vrelovodnog ogranka nazivnog promjera DN200, koji se nalazi u industrijskoj zoni, s lijeve strane magistralnog puta M-4, neposredno nakon petlje Šićki Brod gledano iz pravca Tuzle.

Trenutno je u toku postupak ishodovanja Urbanističke saglasnosti, što je prvi korak prema početku realizacije projekta. Nakon njenog dobijanja, preduzeće „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla će započeti izradu glavnog projekta toplifikacije, najkasnije do kraja januara 2026. godine.

Time se stvaraju uslovi da radovi u ovoj zoni počnu u skladu s planiranim rokovima.

