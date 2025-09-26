Centralno grijanje Tuzla najavljuje toplu probu sistema

JP „Centralno grijanje“ Tuzla privodi kraju sve pripreme za predstojeću sezonu grijanja 2025/2026. U okviru radova rekonstruisane su ključne dionice mreže daljinskog grijanja, završeni su zahvati na više lokacija u gradu, a otvorena je i mogućnost priključenja novih objekata.

Iz ovog preduzeća najavljuju da je za danas planirano punjenje sistema vodom, dok se naredne sedmice očekuje i topla proba. Predstavnici Centralnog grijanja prate zvanične podatke o vanjskim temperaturama za područje Tuzle, a čim se ispune propisani uslovi, bit će proglašen i zvanični početak sezone grijanja.