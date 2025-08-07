Radovi na rekonstrukciji vrelovoda u Tuzli u punom jeku: Novi sistem osigurava stabilnije grijanje

Edina Rizvić Aščić
Centralno grijanje radovi na više lokacija u gradu/ rekonstrukcija magistralnog vrelovoda
Foto: Centralno grijanje

Preduzeće “Centralno grijanje” d.d. Tuzla nastavlja s realizacijom radova na unapređenju komunalne infrastrukture daljinskog grijanja, u okviru planirane rekonstrukcije magistralnog vrelovoda. Projekat, koji se odvija kao dio investicionih aktivnosti Grada Tuzla, ima za cilj jačanje dugoročne stabilnosti i tehničke održivosti sistema grijanja.

Trenutno se izvode građevinski i mašinski radovi na dionici K4–K5, gdje se vrši zamjena postojećeg cjevovoda DN600 unutar armirano-betonskog kanala. U okviru ove faze vrše se i iskopi za ugradnju tzv. “lira”, uz lokalna proširenja zidova kanala, kako bi se očuvala stabilnost trase i osigurala tehnička ispravnost sistema.

Na dionici K5–K6 radovi ulaze u završnu fazu, a uključuju vraćanje terena u prvobitno stanje. U skladu s propisima, biće sanirane zelene površine, obnovljeni travnjaci i parteri, te posađena nova stabla na lokacijama gdje su prethodno uklonjena.

Paralelno se završava i tehnička realizacija na dionici K20–K21 u ulici Branilaca BiH, gdje su mašinski radovi završeni, a u toku su izolaterski zahvati i zatvaranje kanala.

Iz “Centralnog grijanja” upućen je apel građanima za dodatnu opreznost i strpljenje tokom trajanja radova, uz zahvalnost na razumijevanju zbog privremenih izmjena u saobraćaju i pristupu pojedinim lokacijama.

pročitajte i ovo

Vijesti

Izvoz tekstila iz BiH pao za 42 miliona KM, industrija u krizi

Vijesti

Potpisan novi Kolektivni ugovor za metalnu industriju FBiH: Satnica povećana na 6,15 KM

Sport

Ulaznice za košarkaški meč BiH – Crna Gora u prodaji od četvrtka

Vijesti

Najviše detašmana za građevinske firme: Bh. radnici ponovo u Njemačkoj

In Memoriam - RTV Slon

U 101. godini života preminuo najstariji Tuzlak Husejn hadžija Altumbabić

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]