Radovi na rekonstrukciji vrelovoda u Tuzli u punom jeku: Novi sistem osigurava stabilnije grijanje

Preduzeće “Centralno grijanje” d.d. Tuzla nastavlja s realizacijom radova na unapređenju komunalne infrastrukture daljinskog grijanja, u okviru planirane rekonstrukcije magistralnog vrelovoda. Projekat, koji se odvija kao dio investicionih aktivnosti Grada Tuzla, ima za cilj jačanje dugoročne stabilnosti i tehničke održivosti sistema grijanja.

Trenutno se izvode građevinski i mašinski radovi na dionici K4–K5, gdje se vrši zamjena postojećeg cjevovoda DN600 unutar armirano-betonskog kanala. U okviru ove faze vrše se i iskopi za ugradnju tzv. “lira”, uz lokalna proširenja zidova kanala, kako bi se očuvala stabilnost trase i osigurala tehnička ispravnost sistema.

Na dionici K5–K6 radovi ulaze u završnu fazu, a uključuju vraćanje terena u prvobitno stanje. U skladu s propisima, biće sanirane zelene površine, obnovljeni travnjaci i parteri, te posađena nova stabla na lokacijama gdje su prethodno uklonjena.

Paralelno se završava i tehnička realizacija na dionici K20–K21 u ulici Branilaca BiH, gdje su mašinski radovi završeni, a u toku su izolaterski zahvati i zatvaranje kanala.

Iz “Centralnog grijanja” upućen je apel građanima za dodatnu opreznost i strpljenje tokom trajanja radova, uz zahvalnost na razumijevanju zbog privremenih izmjena u saobraćaju i pristupu pojedinim lokacijama.