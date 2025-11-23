Isporuka toplinske energije u Tuzli stabilna i uredna uprkos snijegu i hladnoći

Isporuka toplinske energije u Tuzli odvija se uredno i bez zastoja iako je vikend donio snijeg i veoma niske temperature. Iz Centralnog grijanja d.d. Tuzla navode da je sistem daljinskog grijanja stabilan i da korisnici toplinu dobijaju u kontinuitetu.

Na terenu nisu zabilježeni kvarovi niti poteškoće u funkcionisanju mreže. Terenske ekipe su u pripravnosti i prate stanje kako bi u svakom trenutku mogle reagovati.

Uočen je veći broj kratkotrajnih prekida napajanja električnom energijom na širem području grada, posebno u naselju Dragodol, gdje su prekidi mogli privremeno usporiti rad pojedinih podstanica. Nakon stabilizacije snabdijevanja električnom energijom i rad podstanica vratio se u redovan režim.

Centralno grijanje d.d. Tuzla nastavlja pratiti stanje i obavještavati korisnike o svim eventualnim promjenama u snabdijevanju toplinskom energijom.