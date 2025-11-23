Isporuka toplinske energije u Tuzli stabilna i uredna uprkos snijegu i hladnoći

RTV SLON

Isporuka toplinske energije u Tuzli odvija se uredno i bez zastoja iako je vikend donio snijeg i veoma niske temperature. Iz Centralnog grijanja d.d. Tuzla navode da je sistem daljinskog grijanja stabilan i da korisnici toplinu dobijaju u kontinuitetu.

Na terenu nisu zabilježeni kvarovi niti poteškoće u funkcionisanju mreže. Terenske ekipe su u pripravnosti i prate stanje kako bi u svakom trenutku mogle reagovati.

Uočen je veći broj kratkotrajnih prekida napajanja električnom energijom na širem području grada, posebno u naselju Dragodol, gdje su prekidi mogli privremeno usporiti rad pojedinih podstanica. Nakon stabilizacije snabdijevanja električnom energijom i rad podstanica vratio se u redovan režim.

Centralno grijanje d.d. Tuzla nastavlja pratiti stanje i obavještavati korisnike o svim eventualnim promjenama u snabdijevanju toplinskom energijom.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Normalizovano grijanje u Tuzli, evo zašto nastaju prekidi isporuke

Tuzla i TK

Centalno grijanje Tuzla, najnovije informacije

Istaknuto

Centralno grijanje Tuzla: Prekid isporuke toplote ostaje na snazi

Istaknuto

Toplifikacija ulice 6. bosanska: Počele pripreme za priključenje novih korisnika

Istaknuto

Prekid grijanja u dijelu Tuzle zbog puknuća cijevi

Tuzla i TK

Zvanično počela grijna sezona u Tuzli

Magazin

Norveška metoda: Ovakav način hodanja može ojačati srce i usporiti starenje

Vijesti

Nemojte se iznenaditi ako sutra vidite kolone učenika sa zastavama BiH

Magazin

Nova studija otkriva: Jedna krvna grupa nosi znatno veći rizik od opasnog oštećenja jetre

Magazin

Kako ukloniti led s unutrašnje strane stakla u autu? Ovih pet trikova spasit će vas svako zimsko jutro

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]