Toplifikacija ulice 6. bosanska: Počele pripreme za priključenje novih korisnika

Ali Huremović

„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla, u saradnji s Gradom Tuzla, započelo je u novembru 2025. godine aktivnosti na toplifikaciji ulice 6. bosanska, koja pripada zonama toplifikacije XI – Slatina 2 i XII – Kojšino.

Trenutno je u toku izrada plansko-tehničke dokumentacije i glavnog projekta. Ova faza bi trebala biti završena u naredna dva mjeseca, nakon čega se stiču uslovi za početak radova na terenu.

Procjene pokazuju da bi u sezoni 2026/2027. na sistem daljinskog grijanja moglo biti priključeno oko 50 novih korisnika iz ulice 6. bosanska, što predstavlja još jedan korak u širenju i modernizaciji toplifikacijske mreže u Tuzli.

