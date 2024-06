Sanacija magistralnog vrelovoda i mreže grijanja na nekoliko lokacija u Tuzli

Po završetku prošle grijne sezone, uposlenici Centralnog grijanja Tuzla počeli su pripreme i radove na sanaciji magistralnog vrelovoda i mreže grijanja. Radit će na nekoliko lokacija, do oktobra. Svake godine, kako navode u ovom preduzeću, planiraju sanaciju dijela magistralnog vrelovoda.

”Mi smo već negdje na 1.250 metara od 10 kilometara sanirane mreže. Mi ćemo ove godine u skladu sa svojim mogućnostima izvršiti sanaciju od Komore 6 do Gimnazije Meša Selimović – Komora 4 i 5, zavisi od provedbe javne nabavke realizacija tog posla, ali dio opreme imamo”, navodi Adnan Karahmetović, pomoćnik direktora za tehničke poslove JP Centralno grijanje d.d. Tuzla.

Imaju u planu i rekonstrukciju mreže kod zgrade Soda So, prije izgradnje kružnog toka na tom mjestu.

”To je vrlo važno za ovu godinu da se uradi iz razloga što tamo imamo konstantno neka curenja, a sad je prilika da se ta raskrsnica dovede u red, odnosno da se obnovi kompletna mreža. Imamo još nekih manjih dionica koje smo planirali u ovoj godini, mi smo poprilično spremni, imamo dovoljno opreme za radove”, ističe Karahmetović.

U prethodnoj grijnoj sezoni, ovo preduzeće imalo je oko 27 hiljada korisnika. Povećanje broja korisnika se očekuje u narednih godinu i po.

”Svaki stan, individualni stambeni objekat je korisnik, tako da očekujemo da ćemo u narednom periodu, do početka 2026. godine preći granicu od 30 hiljada”, naglašava Karahmetović.

To će biti moguće zahvaljujući projektu sanacije magistralnog vrelovoda od Termoelektrane do Siporeksa. U prošloj godini, uposlenici preduzeća Centralno grijanje izradili su dokumentaciju za taj projekat a Federalna vlada osigurala 10 miliona KM. Ova dionica je dužine 1.800 metara, a od dobijenog novca će moći završiti sanaciju u dužini 1.100 metara. Vjeruju da će radovi biti okončani do početka nove grijne sezone.