Pad temperature i porast polena: Kako se zaštititi od alergija u narednim danima

U Bosni i Hercegovini narednih dana očekuju se nestabilne vremenske prilike. Povremene pljuskovite padavine biće zabilježene širom zemlje, a prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prodor hladne zračne mase sa sjevera Evrope uzrokovat će i pad temperature, naročito u centralnim, istočnim i jugozapadnim krajevima.

„Hladna zračna masa do 3. maja uslovit će niže vrijednosti temperature zraka. Jutra u BiH prohladna sa vrijednostima od 4 do 9 u Hercegovini od 7 do 11 danju. Očekivane temperature zraka od 11 do 16 a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Porast temperature očekuje se od 4. maja“, rekao je Bakir Krajinović, meteorolog u FHMZ

Dnevne temperature zraka nakon praznika iznosit će od 20 do 25 stepeni a u Hercegovini od 22 do 27 stepeni. Upravo ove promjene vremena pogoduju oslobađanju velikih količina polena u zraku.

Zbog toga su alergije na polen sve češće u ovom periodu godine i predstavljaju ozbiljan zdravstveni izazov.

„Prvo što možemo napraviti da bi se znatno smanjili simptomi alergije jeste kontrola okoliša u kojem se boravi što je teško zbog svakodnevnih aktivnosti. To podrazumijeva izbjegavanje tvari koje uzrokuju alergijsku reakciju. Nakon povratka u kuću nosnu sluznicu potrebno je isprati po mogućnosti morskom vodom da bi se odstranili alergeni“, navela je magistrica farmacije Lejla Baručija, stručna saradnica za fitofarmaciju u INZ.

Alergijske bolesti, naročito na polen, sve su učestalije i najizraženije upravo u proljetnim mjesecima. Simptomi uključuju produženi suhi kašalj, crvenilo i suzenje očiju, kao i karakterističan alergijski rinitis.

“U vrijeme jake polenske aktivnosti, treba držati zatvorene prozore stana ili automobila, da spriječi ulazak polena. Ako je vjetrovito izbjegavati izlaske iz kuće, jer se čestice polena lako prenose vjetrom. Izbjegavati svježe pokošenu travu ili šetnje u parkovima gdje se provodi košenje. Ne treba čistiti mjesta koja su napadnuta alergenom. Osobe alergične na polen trebaju nositi masku prilikom izlaska iz kuće“, smatra Baručija.

Proljetni dani donose i ljepotu prirode, ali i izazove za zdravlje. Uz malo pažnje i pravovremenu zaštitu, moguće je izbjeći neugodne simptome i uživati u ovom godišnjem dobu.

Primjenom preporučenih mjera postoji mogućnost da se tegobe umanje, komplikacije ne razviju i život pacijenata sa alergijom učini lakšim.

