BiH protiv Rumunije večeras u Bukureštu: Zmajevi traže nove bodove

BiH protiv Rumunije igra večeras u Bukureštu utakmicu drugog kola UEFA Lige nacija, a susret na Nacionalnoj areni počinje u 20:45 sati i bit će odigran pred praznim tribinama.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u duel ulazi nakon susreta s Poljskom, dok je Rumunija u prvom kolu poražena od Švedske rezultatom 2:1.

Zmajevi i Rumunija dobro se poznaju iz prethodnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Selekcija Sergeja Barbareza tada je slavila u oba međusobna susreta, a selektor BiH očekuje još jedan zahtjevan duel.

Barbarez je uoči utakmice podsjetio da su prethodni susreti bili veoma otvoreni i borbeni te da su mogli otići na obje strane. Prema njegovim riječima, bh. reprezentacija mora ponovo pokazati hrabrost, posebno zbog činjenice da Rumunija nakon poraza u prvom kolu igra pred imperativom dobrog rezultata.

Na klupi Rumunije sada je Gheorghe Hagi, jedna od najvećih legendi rumunskog nogometa. Barbarez je istakao da dobro poznaje kvalitet protivničkih igrača, ali da posebnu pažnju treba obratiti na njihov pristup i mentalitet.

Napadač reprezentacije BiH Haris Tabaković također očekuje težak meč. Nakon visokog presinga koji je bh. tim pokušavao primjenjivati protiv Poljske, sličan pristup očekuje i protiv Rumunije, uz potrebu za većim oprezom u fazama kada domaća selekcija bude imala inicijativu.

Za duel BiH protiv Rumunije Barbarez je odredio 23 igrača. U odnosu na prethodnu utakmicu Nail Omerović neće biti u zapisniku, dok će Luka Đurić čekati priliku za debi u dresu reprezentacije.

Promjena će biti i u sastavu Rumunije. Nakon poraza od Švedske, Hagi je iz ekipe za večerašnju utakmicu izostavio Radua Dragusina, Andreija Ratiua, Nicusora Bancua, Razvana Marina, Mariusa Marina, Raula Opruta, Dennisa Mana, Bogdana Racovitana, kao i Ianisa Hagija.

Rumunski selektor pohvalio je napredak reprezentacije Bosne i Hercegovine, posebno samopouzdanje ekipe i razvoj mlađih igrača.

Utakmica Rumunija – Bosna i Hercegovina počinje u 20:45 sati na Nacionalnoj areni u Bukureštu. Pravdu na susretu dijelit će portugalski sudija Luis Godinho.