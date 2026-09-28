Pametne gume Pirelli mogu prepoznati opasnost i skratiti put kočenja

Pametne gume Pirelli, razvijene u okviru tehnologije Cyber Tyre, pomoću ugrađenih senzora prikupljaju podatke o stanju gume i podloge te ih u stvarnom vremenu šalju sistemima automobila.

Za razliku od klasičnih guma, kod kojih vozilo informacije o prianjanju dobija posredno, Cyber Tyre omogućava automobilu da podatke dobije direktno s mjesta kontakta gume i kolovoza.

Na prvi pogled riječ je o uobičajenoj automobilskoj gumi, ali se s unutrašnje strane gazećeg sloja nalazi mali senzor koji putem Bluetooth veze komunicira s upravljačkom jedinicom vozila.

Senzor prati pritisak i temperaturu gume, ubrzavanje i usporavanje vozila, ali može dostaviti i podatke o stanju kolovoza, istrošenosti gazećeg sloja i starosti gume.

Sistem može prepoznati i povećani rizik od akvaplaninga.

Baterija ugrađenog senzora projektovana je za približno sedam godina rada, zbog čega u tom periodu nije predviđena njena zamjena.

Automobil može ranije reagovati

Klasični sistemi poput ABS-a i ESP-a uglavnom reaguju nakon što dođe do gubitka prianjanja ili proklizavanja.

Pametne gume Pirelli trebale bi omogućiti automobilu da određene reakcije prilagodi i prije nego što nastane kritična situacija.

Podaci koje guma šalje automobilu mogu se koristiti za preciznije podešavanje ABS-a, sistema protiv proklizavanja, ESP-a, ali i rada motora.

Takav način rada posebno bi mogao biti koristan na mokrom kolovozu, gdje se uslovi na cesti mogu promijeniti u vrlo kratkom periodu.

Na testu put kočenja kraći za 5,20 metara

Pirelli je Cyber Tyre testirao na poligonu Vizzola Ticino u blizini Milana.

Tokom jednog od testova automobil je sa zimskim gumama ljeti vozio brzinom od 110 kilometara na sat.

Zahvaljujući podacima koje je sistem dobijao iz guma i drugačijem podešavanju ABS-a, put kočenja smanjen je za 5,20 metara.

To približno odgovara dužini jednog većeg putničkog automobila.

Ipak, ova tehnologija ne može ukloniti fizička ograničenja same gume. Ako se, primjerice, zimska guma koristi na veoma toplom asfaltu, njena konstrukcija i smjesa i dalje utiču na kvalitet prianjanja.

Sistem automobilu omogućava da dostupno prianjanje iskoristi efikasnije.

Zašto je važna vrsta gume?

Zimske gume prilagođene su nižim temperaturama, a kada temperatura zraka i asfalta značajno poraste, njihova mekša smjesa postaje još podatnija.

Profil s velikim brojem lamela tada se više deformiše tokom kočenja, što može rezultirati slabijim prianjanjem, dužim putem zaustavljanja i manjom preciznošću upravljanja.

Zimske gume se na toplom asfaltu i brže troše.

Proizvođači automobila zbog toga prilikom razvoja sigurnosnih sistema moraju napraviti kompromis koji će odgovarati različitim vrstama i modelima guma.

Cyber Tyre bi automobilu mogao omogućiti da prepozna koja se tačno guma nalazi na vozilu i prema njenim karakteristikama prilagođava rad elektronskih sistema.

Tehnologija već stigla u automobile

Jedan od prvih proizvođača koji je počeo koristiti ovu tehnologiju je Pagani.

Cyber Tyre je u ograničenom obliku ugrađen u model Utopia Roadster, automobil s V12 motorom snage 864 konjske snage.

Sistem može prilagoditi isporuku snage trenutnom stanju guma. Ako su gume hladne i pružaju manje prianjanja, elektronika može ograničiti snagu motora kako bi smanjila mogućnost proklizavanja.

Upotrebu ove tehnologije u pojedinim modelima planira i Aston Martin.

Kada bi pametne gume mogle postati češće?

Pirelli i Bosch rade na daljoj integraciji tehnologije u automobile.

Najveći izazov više nije sam senzor u gumi, nego povezivanje informacija koje on prikuplja sa svim elektronskim sistemima vozila.

Prema procjenama stručnjaka iz Boscha, ova tehnologija mogla bi se šire koristiti u narednim generacijama automobila, odnosno u periodu od približno tri do pet godina.

Za sada nije predviđena jednostavna naknadna ugradnja sistema u starije automobile.

U budućnosti bi podaci iz guma mogli biti razmjenjivani i između vozila. Automobil koji otkrije izrazito klizav dio ceste ili pojavu akvaplaninga mogao bi tu informaciju poslati drugim vozilima koja se približavaju toj dionici.

Time bi automobilska guma, osim osnovne uloge u prianjanju vozila za cestu, mogla postati jedan od važnih senzora za praćenje uslova na kolovozu.