Kraći dani mogu utjecati na energiju: Zašto smo najesen češće pospani

Dolaskom jeseni i sve kraćim danima mnogi ljudi primjećuju da su umorniji, pospaniji ili manje energični nego tokom ljeta. Jedan od razloga može biti promjena količine dnevne svjetlosti kojoj smo izloženi.

Manje prirodnog svjetla može utjecati na cirkadijalni ritam, odnosno unutrašnji biološki sat koji reguliše ciklus spavanja i budnosti. Kako mrak dolazi ranije, kod nekih ljudi može doći do promjena u lučenju melatonina, hormona koji učestvuje u pripremi organizma za san.

Promjene u količini dnevne svjetlosti mogu utjecati i na raspoloženje i nivo energije. Kod dijela ljudi tokom jeseni i zime mogu se javiti izraženija pospanost, tromost i pad raspoloženja, a kod nekih i simptomi sezonskog afektivnog poremećaja.

Jedna od jednostavnih preporuka je boravak na dnevnom svjetlu ujutro ili tokom ranog poslijepodneva, u trajanju od oko 20 do 30 minuta. Koristan može biti i boravak na otvorenom kada je vrijeme oblačno.

Za održavanje energije tokom dana preporučuju se redovni obroci i raznovrsna ishrana koja uključuje voće, povrće, nemasne izvore proteina i zdrave masnoće. Važni su i redovna fizička aktivnost te dovoljno sna.

Dobro je održavati približno isti raspored odlaska na spavanje i buđenja, dok se pred odlazak u krevet preporučuje smanjiti izlaganje ekranima i jakom svjetlu.

Ako umor traje duže vrijeme ili je izražen bez obzira na promjenu godišnjeg doba, ne treba ga automatski pripisivati jeseni. Umor može biti povezan i s različitim zdravstvenim stanjima, pa je u takvim slučajevima preporučljivo razgovarati s ljekarom.