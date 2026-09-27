Magla smanjuje vidljivost, na više dionica izmijenjen režim saobraćaja

Stanje na putevima obilježavaju magla u kotlinama i uz riječne tokove, kao i radovi zbog kojih je na više dionica izmijenjen režim saobraćaja.

Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, držanje dovoljnog odstojanja između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja, posebno na dionicama sa smanjenom vidljivošću.

Na autocesti A-1 za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica Kakanj–Lašva, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno.

Zbog nastavka izgradnje poddionice Nemila–Vranduk zatvorena je dionica Golubinja–Nemila, pa se saobraćaj preusmjerava na magistralnu cestu M-17.

Na dionici autoceste Sarajevo zapad–Lepenica zbog radova se saobraća preticajnom trakom.

Poseban režim saobraćaja zbog sportskih manifestacija

Na dionici Goražde–Ustikolina–Foča–Goražde od 11:30 do 14 sati bit će izmijenjen režim saobraćaja zbog održavanja biciklističke trke Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca gdje je to moguće.

Na području Trebinja, zbog sportske manifestacije „SUN RUN“, saobraćaj će biti obustavljen od 8 do 12 sati.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo vozilima do 3,5 tone.

Na više magistralnih pravaca radovi usporavaju saobraćaj i vozila se propuštaju naizmjenično, među njima su dionice Nević Polje–Kaonik, Podromanija–Sumbulovac i Mostar–Čitluk–brdo Hum.

Zadržavanja na graničnim prelazima

Na graničnim prelazima putnička vozila zadržavaju se između 10 i 30 minuta.

Zbog primjene novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije, EES-a, moguća su i duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.