Gorivo u BiH ponovo skuplje: Dizel se približava cijeni od četiri KM

RTV SLON
gorivo, cijene nafte

Cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini ponovo bilježe rast, a litar dizela u pojedinim gradovima već se približava iznosu od četiri KM.

Prema trenutno dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u BiH iznosi oko 3,80 KM po litru, dok se cijene kreću od 3,51 do 3,99 KM. Najniža zabilježena cijena je u Bihaću, dok se najviša trenutno navodi u Teočaku.

Kada je riječ o benzinu Super 95, prosječna cijena iznosi oko 3,35 KM po litru.

U Sarajevu se litar dizela prodaje za oko 3,70 KM, dok je cijena benzina 3,26 KM. U Mostaru dizel košta 3,70 KM, a benzin 3,24 KM.

U Foči je cijena dizela oko 3,93 KM, dok benzin iznosi 3,46 KM. U Konjicu je dizel 3,73 KM, a benzin oko 3,35 KM.

U Neumu litar dizela košta oko 3,71 KM, dok je benzin 3,39 KM. U Tuzli je cijena dizela 3,71 KM, a benzina oko 3,25 KM.

Vozači u Zenici za litar dizela izdvajaju oko 3,69 KM, dok benzin košta 3,18 KM.

Prema procjeni stručnjaka za energetiku Almira Bečarevića, na kretanje cijena goriva utječu geopolitička dešavanja, uključujući situaciju na Bliskom istoku i rat u Ukrajini.

Dalji razvoj situacije na svjetskom tržištu nafte mogao bi se odraziti i na cijene na domaćim benzinskim pumpama.

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