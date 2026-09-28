Radovi na vodovodnoj mreži u Tuzli obuhvatit će 12 lokacija

Radovi na vodovodnoj mreži u Tuzli bit će izvedeni na 12 lokacija, nakon što je Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica potpisala ugovore za sanaciju i proširenje mreže u više gradskih i prigradskih naselja.

Planirani radovi obuhvatit će Ulicu Oslobodilaca u Mjesnoj zajednici Simin Han, naselje Kolovrat u Slavinovićima, Gajeve u Požarnici, Moskoviće u Grabovici, Ulicu Polići u Mramoru, Ulicu Hadži Marijana Divkovića i naselje Cerovi na području Tušnja.

Radovi su planirani i u Ulici 9. Maja u Mjesnoj zajednici Mosnik, naselju Marina Glava u Mramoru, Ulici III. Tuzlanske brigade u Slavinovićima, Ulici Ive Andrića u Mjesnoj zajednici Batva te Ulici Debelo Brdo na području Ši Sela.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova na ovim lokacijama iznosi 450.481,23 KM.

Pored novih ugovorenih projekata, već su u toku radovi na vodovodnoj mreži u Tuzli u Ulici Fra Grge Martića. Vrijednost tog ugovora iznosi 302.889,13 KM.

Kada se saberu planirani i radovi koji su već u toku, riječ je o ulaganjima većim od 753 hiljade KM u sanaciju i proširenje vodovodne infrastrukture na području Tuzle.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica navode da će se realizacijom projekata unaprijediti stanje vodovodne mreže u Tuzli na lokacijama obuhvaćenim ugovorima.