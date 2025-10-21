U Tuzli premijera filma „Kapetan Hajro – Heroj otpisanih teritorija“

Dokumentarni film „Kapetan Hajro – Heroj otpisanih teritorija“ autora Hasana Hadžića biće premijerno prikazan 29. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla, s početkom u 17 sati. Sarajevska publika film će moći pogledati 31. oktobra od 18 sati u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo.

Ovaj dokumentarac po prvi put nakon završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu donosi svjedočenja prvih saboraca kapetana Hajrudina Mešića – Hajre, čovjeka koji je s grupom mladih i odlučnih boraca stao u odbranu Bosne na obali Drine, i to bez institucionalne i vojne podrške. Njegova misija bila je, kako su svjedoci kazali, spašavanje oko 170 hiljada ljudi s područja uz Drinu, što je u ratnim okolnostima 1992. godine izgledalo gotovo nemoguće.

Kapetan Hajro poginuo je u oktobru 1992. godine, ali su njegovi saborci nastavili borbu do kraja rata, čuvajući teritoriju i stanovništvo istočne Bosne. Film donosi njihova svjedočenja o hrabrosti, viziji i predanosti komandanta koji je vjerovao da se Bosna može odbraniti i na njenoj kapiji – Drini.

Publika će kroz film čuti i priče članova njegove porodice – supruge i djece – koji su dijelili s njim ratne dane, kao i njegovih saboraca koji govore o razlozima zbog kojih su mu vjerovali i izazovima s kojima su se suočavali.

Na filmu su sarađivali novinari i snimatelji koji su tokom devedesetih godina bilježili priče s ratišta i pratili kapetana Hajru: Zijad Nuhanović, Nurdin Hasanbegović i snimatelj Muhamed Kahrimanović. U timu je i novinarka Anisa Mahmutović, koja je rođena upravo među saborcima kapetana Hajre.

Projekat je realizovan uz podršku Memorijalnog centra Sarajevo, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica te Vlade Kantona Sarajevo.