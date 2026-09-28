Apel na Svjetski dan vijesti: Vrijeme za borbu

Društvo koje izgubi doticaj sa činjenicama gubi doticaj sa samim sobom. Društvo koje se bori za istinu još uvijek može pronaći svoj put nazad.

Članak je dio serijala autorskih tekstova koje prenosimo povodom obilježavanja Svjetskog dana vijesti, globalne kampanje koja naglašava vrijednosti novinarstva.

U svom životu sam gledao kako zajednice, organizacije i čitave zemlje gube doticaj s istinom. Upravo sam počinjao svoju karijeru u izdavaštvu knjiga u Jugoslaviji sredinom ‘80-ih kada su se zajedničke činjenice, koje su naše društvo držale na okupu 40 godina, raspale – dio po dio, sve dok se ljudi više nisu mogli složiti oko toga za šta se naša zemlja zalaže, oko njenih osnovnih vrijednosti i, konačno, oko toga šta se zapravo dešava. Stotine hiljada ljudi je na kraju izgubilo život. Milioni su raseljeni. Pojedinačni životi su uništeni. Zajednice su ostale razorene, s krhotinama nečovječnosti i boli koje su se samoregenerirale generacijama.

Decenijama kasnije, u Južnoj Africi, bio sam dio suprotnog pokreta: grupe upornih novinara koji su kopali po ruševinama zarobljavanja države, dokument po dokument, sve dok se krađa više nije mogla poricati. Taj temeljni rad bio je upravo ona iskra koja je pomogla da se zemlja vrati u nadu i, na kratko, čak i u optimizam.

Ta dva iskustva naučila su me istoj lekciji iz suprotnih smjerova. Društvo koje izgubi doticaj sa činjenicama gubi doticaj sa samim sobom. Društvo koje se bori za istinu još uvijek može pronaći svoj put nazad.

To je ono za šta se bori Svjetski dan vijesti i zašto će ga 28. septembra više od 1.000 redakcija iz preko stotinu zemalja zajedno obilježiti.

Svjetski dan vijesti postoji kako bismo snažno izrazili svoje uvjerenje da je pouzdana informacija infrastruktura našeg modernog društva zasnovanog na informacijama. Poput vode ili električne energije, ona je temelj našeg postojanja, a ipak niko o njoj ne razmišlja dok je ima ili dok ne bude zamijenjena nečim što liči na vijesti, a to nije.

Dijeljenje medija s propagandnim mašinerijama i trolerskim mrežama dezinformacija jedna je od velikih strukturnih slabih tačaka čitavog našeg sistema. Naši izvještaji, analize i istraživanja putuju istim kanalima distribucije kao i neki od najgorih počinilaca mržnje i ludila koji su ikada kročili zemljom. Ipak, i pored toga, mi ustrajavamo. Još uvijek smo tu, jer je naša misija, naša pokretačka snaga, da budemo na vašoj strani bez obzira na sve.

Uvijek ćemo vam pomagati da saznate činjenice

Oni ne dolaze sami od sebe. Moramo ići i pronaći činjenice: pročitati dokument, pronaći svjedoka, dvaput provjeriti navode, zaštititi izvore (koji su ti koji preuzimaju stvarni rizik), postaviti pitanja koja moćnici ne žele da im se postave i ponovo ih postaviti kada ih izbjegnu. Tu smo da stavimo svoje ime iza onoga što objavimo i da to javno ispravimo ako pogriješimo. Algoritamska brzina nije isto što i istina, a to nije ni samouvjerenost.

Pobrinut ćemo se da razumijete ono što je važno

Samostalan podatak govori vam samo da se nešto dogodilo. Nivo poplave, stavka u budžetu, broj glasova. Posao novinarstva je objasniti zašto se nešto dogodilo, ko je imao koristi, ko je platio i šta će se vjerovatno dogoditi sljedeće. Kontekst je često razlika između informacije i novinarstva. Informacije mogu puniti bilo koji broj feedova zasljepljujućom brzinom. Novinarstvo mora dati smisao svijetu.

Kratko i jasno je: Birajte novinarstvo kojem se vjeruje

Ovo nije zahtjev da vjerujete svakoj redakciji ili da nam prestanete postavljati teška pitanja. Povjerenje se zarađuje tokom čitavog života i mora se iznova potvrditi sa svakom novom pričom. Previše puta sam rekao svojim ljudima u Daily Mavericku da vrijedimo samo onoliko koliko vrijedi naša posljednja priča. A vas, čitaoce, pozivamo da tražite izvještavanje koje pokazuje odakle dolaze informacije, ali i koje odvaja vijesti od mišljenja, koje priznaje kada nešto još uvijek ne zna i koje se ispravlja kada pogriješi. Redakcija dostojna povjerenja nije ona koja nikada ne pravi greške. To je ona za koju možete vidjeti kako te greške ispravlja.

Dugujemo vam isti standard koji tražimo od vas da primjenjujete. Zato vam na ovaj Svjetski dan vijesti 2026. godine nećemo samo reći da je naše novinarstvo važno. Pokazat ćemo vam i ispričati o radu koji stoji iza toga: mjesecima iza jednog istraživanja, provjerama iza vanredne vijesti, ispravci koja je zapis učinila tačnijim, lokalnom izvještaju koji je zapravo promijenio živu stvarnost jedne zajednice.

Sami, bilo ko od nas može biti odbačen. U mnogim zemljama nas tužbama utišavaju, dovode do siromaštva ili jednostavno ignorišu. Ipak, zajedno, na desetinama jezika i u više od stotinu zemalja, teže nas je ignorisati. To je čitava poenta raditi ovo istog dana. Ovo nije prikupljanje novca. Ovo je tačka okupljanja.

Vaše je pravo da znate

I evo četvrte stvari, one koja sve pokreće: Vaše je pravo da znate.

To nije usluga koju vam daje vlada ili kompanija koja odlučuje šta vam je dozvoljeno da vidite. To je vaše pravo stečeno rođenjem.

Svjetski dan vijesti pada 28. septembra s razlogom: to je ujedno i Međunarodni dan UN-a za univerzalan pristup informacijama. To nije koincidencija koju pozajmljujemo radi efekta. To je ista ideja, posmatrana iz dvije krajnje tačke. Vaše pravo da znate stvarno je samo ako neko radi posao čineći informacije lakim za pronalaženje, provjeru i, iznad svega, istinitim. To je taj posao.

Zato, prije nego što podijelite nešto primamljivo – zastanite. Prije nego što u nešto povjerujete, pitajte kako osoba koja vam to govori to zna. Podržite izvještavanje koje ovaj posao radi javno i usprotivite se onom koje to ne čini.

Ovo nikada nije bilo važnije: saznajte činjenice. Razumijte ono što je važno. Birajte novinarstvo kojem se vjeruje. Jer to je vaše pravo da znate.

I zato što svijet koji prestane znati nikada neće biti slobodan – samo ga je lakše prevariti. Vidimo se u rovovima.

Autor: Branko Brkić

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