Cijene struje u BiH porasle, skuplja električna energija i za domaćinstva i privredu

Cijene struje u BiH porasle su u prvom polugodištu ove godine i za domaćinstva i za poslovne korisnike, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Domaćinstva sa srednjom godišnjom potrošnjom, između 2.500 i 5.000 kilovatsati, električnu energiju plaćala su u prosjeku 6,5 posto više nego u istom periodu prošle godine.

Prosječna cijena električne energije za ovu kategoriju potrošača iznosila je 16,40 KM za 100 kWh bez taksi, dok je sa svim taksama i PDV-om dostigla 19,46 KM.

Rast je zabilježen i kod poslovnih korisnika. Za srednje velike potrošače izvan domaćinstava, koji godišnje troše između 500 i 2.000 MWh, cijene struje u BiH bile su više za 7,7 posto u odnosu na prvo polugodište 2025. godine.

Prosječna cijena električne energije za ovu grupu potrošača iznosila je 23,19 KM za 100 kWh bez PDV-a.

Podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju i cijene prirodnog plina. Domaćinstva su u prvih šest mjeseci ove godine plin u prosjeku plaćala 28,40 KM po gigadžulu sa uključenim PDV-om, odnosno 24,25 KM bez PDV-a.

Za korisnike izvan domaćinstava prosječna cijena prirodnog plina iznosila je 34,60 KM po gigadžulu sa svim porezima, dok je bez PDV-a iznosila 29,60 KM.

Rast cijena struje u BiH tako je u prvom dijelu godine bio izraženiji kod poslovnih korisnika nego kod domaćinstava.