Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 27.09.2026. godine (nedjelja) na području:

Grada Tuzle:

– u naseljima Trakilovići, Kovačevo Selo, Požarnica, Kovačica, Novakovići, Markovići, Drenov Do, Vujići, Ban Brdo, Horozovina, Pavići, Savići, Jovanovići, Kukarići, Gajevi, Drakčin, Kolimer, Cvljevina, Gornji Čaklovići, Sarajac, Lugonjići, Vasići, Pelemiši, Babajići, Stara Solana, Bare i Simin Han te u ulicama: Ahmeta Kobića, Ive Marjanovića, Ace Saračevića, Gornjotuzlanskog odreda, Potočka Mahala, Meldina Hajdarevića, Bosanska, Hadži Husejinova Mahala, Uzeira Mehičića, Balibegova Mahala, Oslobodilaca, Kasima Bilića i 3.Tuzlanske brigade u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.