Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 24.09.2026. godine (četvrtak) na području:

1.Grada Tuzle:

– u dijelu ulica Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

– u dijelu ulica Gradovrška, Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 09:00 do 10:00 i od 13:00 do 14:00 sati.

Grada Srebrenika u naseljima Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Grada Gračanice:

– u naseljima Gajevi, Drijenča, Gornji Čiriš, Lendići, Javor, Kamenolom i Pašalići; u ulicama Mula Dedina, Braće Fazlića i Kulina Bana, te na komplet području MZ Babići i MZ Soko u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vranovići i Doborovci u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.