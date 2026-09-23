Planska isključenja električne energije na području TK

Arnela Šiljković - Bojić
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 24.09.2026. godine (četvrtak) na području:

1.Grada Tuzle:

– u dijelu ulica Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

– u dijelu ulica Gradovrška, Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 09:00 do 10:00 i od 13:00 do 14:00 sati.

  1. Grada Srebrenika u naseljima Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
  2. Grada Gračanice:

– u naseljima  Gajevi, Drijenča, Gornji Čiriš, Lendići, Javor, Kamenolom i Pašalići; u ulicama Mula Dedina, Braće Fazlića i Kulina Bana, te na komplet području MZ Babići i MZ Soko u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima Straževac, Seljanuša,  Žuže, Gornja Lohinja, Vranovići i  Doborovci u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

  1. Grada Živinica u naselju Donje Dubrave Hadžići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

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Planska isključenja električne energije na području TK

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Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

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