BH Telecom unapređuje mobilnu mrežu za još bolje korisničko iskustvo

BH Telecom: Brže, stabilnije i pouzdanije korištenje mobilnih usluga

BH Telecom nastavlja s modernizacijom svoje mobilne mreže kako bi korisnicima omogućio još kvalitetnije mobilne usluge i bolje korisničko iskustvo. Aktivnosti su usmjerene na proširenje kapaciteta i daljnje unapređenje 4G+ mreže, koja omogućava veće brzine prijenosa podataka, stabilniju vezu i pouzdanije korištenje mobilnih usluga.

Ova unapređenja predstavljaju važan korak u daljnjem razvoju mobilne mreže i pripremi za buduće generacije mobilnih tehnologija.

U okviru modernizacije mreže i efikasnijeg korištenja radiofrekvencijskog spektra, BH Telecom 1. oktobra 2026. godine započinje postepeno gašenje 3G mreže. Radiofrekvencijski resursi koji su se koristili za 3G mrežu usmjeravaju se na dodatno proširenje kapaciteta i unapređenje kvaliteta 4G+ mreže, čime se omogućava još bolje mobilno iskustvo. 2G mreža ostaje aktivna i nastavlja s radom.

Provjerite da li ste spremni za unapređenja

Većina korisnika neće imati potrebu za dodatnim aktivnostima. Međutim, oni koji koriste SIM kartice starije od 7 godina trebaju provjeriti da li njihove kartice i mobilni uređaji podržavaju 4G+ mrežu. Starije SIM kartice ili uređaji koji ne podržavaju 4G+ tehnologiju nakon gašenja 3G mreže mogu uzrokovati poteškoće pri korištenju pojedinih mobilnih usluga, uključujući mobilni internet, pozive ili slanje poruka.

Kako bi korisnicima omogućio nesmetan nastavak korištenja mobilnih usluga, BH Telecom je osigurao besplatnu zamjenu starijih SIM kartica za nove USIM kartice u okviru promotivne akcije „Besplatna zamjena SIM za USIM!“, koja traje do 31. decembra 2026. godine. U toku je i velika prodajna outlet akcija mobilnih uređaja u BH Telecomu, u okviru koje je moguće po povoljnim cijenama kupiti uređaje koji podržavaju 4G+ mrežu.

Potrebno je napraviti samo nekoliko jednostavnih koraka:

Provjeriti da li mobilni uređaj podržava 4G+ mrežu

Zamijeniti staru SIM karticu za novu USIM karticu u najbližoj BH Telecom poslovnici.

Onima koji koriste uređaje sa podrškom za eSIM tehnologiju dostupna je i mogućnost aktivacije eSIM-a, digitalne SIM kartice koja omogućava korištenje mobilnih usluga bez fizičke SIM kartice.

Zaposleni u BH Telecom centrima pružaju podršku pri provjeri kompatibilnosti uređaja, zamjeni SIM kartice i pružanju dodatnih informacija o prelasku na savremene mobilne tehnologije.Za dodatne informacije korisnici mogu pozvati besplatni broj za podršku 1444.

Modernizacija mobilne mreže BH Telecoma donosi kvalitetnije, brže i pouzdanije mobilne usluge te omogućava korištenje svih prednosti 4G+ mreže.

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