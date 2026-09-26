Sloboda sutra gostuje GOŠK-u u Gabeli

FK Sloboda nakon obaveza u Kupu Federacije BiH vraća se prvenstvenim utakmicama, a u okviru sedmog kola sutra gostuje GOŠK-u u Gabeli.

Susret je zakazan za nedjelju, 27. septembra, od 18 sati na stadionu „Perica Pero Pavlović“. Tuzlake očekuje duel protiv ekipe koja se trenutno nalazi u gornjem dijelu prvenstvene tabele.

Nakon šest odigranih kola Sloboda je peta sa 11 osvojenih bodova, dok GOŠK zauzima četvrto mjesto sa 15 bodova. Eventualna pobjeda ili remi u Gabeli bili bi značajni za crveno-crne u nastavku prvenstva.

Trener Slobode Edis Mulalić očekuje zahtjevan susret, ali ističe da će njegova ekipa prije svega biti fokusirana na vlastitu igru.

„Čeka nas teška utakmica, sigurno. Pogotovo što se radi o vrlo dobrom klubu, klubu koji je dobro vođen i koji ima dobrog trenera. Mislim da nas čeka težak posao. Ali, vodimo računa o sebi. Igrači znaju ili će znati šta bi trebali raditi da bismo došli do pozitivnog rezultata“, kazao je Mulalić.

Sličnog mišljenja je i fudbaler Slobode Marin Galić, koji smatra da dosadašnji rezultati GOŠK-a dovoljno govore o kvalitetu ekipe iz Gabele.

„Oni u dosadašnjem dijelu prvenstva igraju jako dobar fudbal. Jako su dobar tim, tako da nas sigurno očekuje teška i zahtjevna utakmica. Pogled na tabelu i činjenica da imaju više bodova stavljaju na nas određeni pritisak, ali mislim da se momci poznaju i očekujem da će to izgledati jako dobro“, rekao je Galić.

Sloboda uoči ovog susreta ima učinak od tri pobjede, dva remija i jednog poraza, uz gol-razliku 13:6.