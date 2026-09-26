Pred nama sunčani i ugodno topli jesenji dani, temperature do 29 stepeni

Narednih sedam do deset dana očekuje nas pretežno sunčano i stabilno vrijeme, uz postepen rast temperatura, ali bez povratka velikih vrućina, navodi BH Meteo.

Pred nama su uglavnom ugodni jesenji dani, uz svježa i prohladna jutra, a sve češće će se pojavljivati i magla. Tokom dana temperature će se uglavnom kretati između 18 i 25 stepeni, dok se na jugu zemlje očekuju vrijednosti do 29 stepeni.

Prema prognozi, nema naznaka povratka toplotnog talasa, a naredni period obilježit će stabilno vrijeme i ugodne dnevne temperature.

Ipak, izostanak padavina mogao bi predstavljati problem. U narednom periodu očekuje se najmanje sedam dana bez značajnijih padavina, što će dodatno doprinijeti suši.

Stabilno vrijeme i ugodne temperature pogoduju i obavljanju jesenjih radova.