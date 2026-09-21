Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 22.09.2026. godine (utorak) na području grada Tuzle u ulicama Gradovrška, Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 23.09.2026. godine (srijeda) na području:

Općine Kladanj u naseljima Brateljevići, Hotani i Drinjače Kladanjske u vremenu od 09:30 do 15:00 sati. Općine Kalesija:

– u naseljima Tubići i Prnjavor u vremenu od 08:30 do 09:30 sati,

– u naselju Kalesija Centar u vremenu od 09:30 do 13:30 sati.