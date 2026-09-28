U Puračiću otvoreno obnovljeno odjeljenje vrtića „Evropa“

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić danas je posjetio novootvoreno odjeljenje vrtića „Evropa“ u Puračiću, koje djeluje u sastavu Javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac.

Riječ je o projektu koji je realiziran nakon višegodišnjih priprema, zajedničkim djelovanjem domaćih institucija i međunarodnih partnera. Za rekonstrukciju nekadašnjeg obdaništa Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 60.000 KM.

Obnovom objekta Puračić je dobio predškolsku ustanovu koja će djeci omogućiti kvalitetnije uslove za odgoj, obrazovanje i socijalizaciju, dok će roditeljima pružiti dodatnu podršku u svakodnevnom životu.

Halilagić je tokom posjete istaknuo da je projekat u Puračiću dio šireg investicijskog ciklusa koji Vlada TK provodi u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja.

„U protekle gotovo četiri godine imali smo priliku značajno ulagati u objekte predškolskog odgoja i obrazovanja. Pokrenuli smo i podržali projekte u Sapni, Čeliću, Kalesiji i Teočaku, a istovremeno smo, kroz programe Ministarstva obrazovanja i nauke, podržavali i manje investicije, poput rekonstrukcije obdaništa ovdje u Puračiću. Za ovaj projekat, koji je godinama čekao na završetak projektne dokumentacije i osiguravanje sredstava, Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 60.000 KM“, kazao je Halilagić.

Prema njegovim riječima, ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje imaju dugoročni cilj – omogućiti ravnomjernu dostupnost ove vrste obrazovanja na području cijelog Tuzlanskog kantona.

„Naš prvi cilj jeste da svaka općina i grad na području Tuzlanskog kantona imaju svoju javnu predškolsku ustanovu. Nakon toga želimo ići korak dalje, odnosno stvarati uslove da predškolski odgoj i obrazovanje budu dostupni i u drugim sredinama, a ne isključivo u gradskim centrima. Želimo roditeljima u mjesnim zajednicama širom Kantona omogućiti da i njihova djeca imaju pristup predškolskom obrazovanju. Zbog toga ćemo nastaviti pružati podršku ovakvim projektima“, istaknuo je premijer TK.

Realizacija projekta u Puračiću rezultat je saradnje Evropske unije, UNICEF-a, Grada Lukavca, Vlade Tuzlanskog kantona i lokalne zajednice, uz doprinos drugih partnera.

Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac uručila je premijeru Halilagiću zahvalnicu za iskazani interes, materijalnu pomoć i podršku realizaciji projekta rekonstrukcije obdaništa.

Vlada Tuzlanskog kantona nastavila je ulaganja u predškolske ustanove i tokom 2026. godine. Za ovu oblast planirano je ukupno milion KM, od čega je 900.000 KM namijenjeno investicijskim projektima izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje predškolskih objekata.