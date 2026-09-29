UKC Tuzla se oglasio uoči protesta roditelja, najavljen prijem pet pedijatara

Uoči najavljenog mirnog okupljanja roditelja djece koja se liječe na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, menadžment ove zdravstvene ustanove oglasio se povodom problema na koje roditelji ukazuju, među kojima su nedostatak ljekara i specijalista, dostupnost zdravstvenih usluga, komunikacija sa roditeljima i transparentnost u radu klinika.

Iz UKC-a Tuzla navode da se kontinuirano poduzimaju aktivnosti s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite djece i rješavanja dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih problema.

Podsjećaju da je 15. septembra u prostorijama UKC-a Tuzla održan sastanak sa predstavnicima udruženja oboljele djece, na kojem su razmatrana otvorena pitanja i potrebe djece i njihovih roditelja. Kako navode, tom prilikom postignuti su konkretni dogovori s ciljem unapređenja dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga.

Jedna od aktivnosti odnosi se na jačanje kadrovskih kapaciteta u oblasti pedijatrije. Iz UKC-a Tuzla najavljeno je da će oglas za prijem pet pedijatara biti objavljen 30. septembra.

Također je okončana procedura internog konkursa za neuropedijatra, što iz ove zdravstvene ustanove ocjenjuju kao još jedan korak ka stabilizaciji rada neuropedijatrijske službe.

Iz UKC-a Tuzla ističu da se zdravstvene usluge iz oblasti neurologije za dječiji uzrast već pružaju u ovoj ustanovi. U slučajevima kada određena dijagnostička ili terapijska procedura nije dostupna, pacijenti se, u skladu sa medicinskim indikacijama i procjenom ljekara, mogu uputiti u referentne centre u Bosni i Hercegovini ili, kada za to postoji potreba, u zdravstvene ustanove u inostranstvu.

Ranije je, kako navode, dogovorena i saradnja sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu u oblasti tretmana neuropedijatrijskih pacijenata, kako bi se u prijelaznom periodu osigurala odgovarajuća zdravstvena zaštita djeci kojoj je potrebna specijalistička neuropedijatrijska obrada i liječenje.

Menadžment UKC-a Tuzla navodi da je svjestan problema sa kojima se djeca i njihovi roditelji suočavaju te da su oni posljedica dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova.

Poručuju da sadašnji menadžment poduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se problemi rješavali sistemski i kako bi se djeci osigurala adekvatna, dostupna i pravovremena zdravstvena pomoć. Kao jedan od prioriteta navode i otvorenu komunikaciju sa roditeljima, predstavnicima udruženja i drugim zdravstvenim ustanovama.

Iz UKC-a Tuzla poručili su i da zdravstvene potrebe djece ne bi trebale biti predmet političkih ili predizbornih obračuna, uz osudu svake zloupotrebe djece i drugih osjetljivih kategorija u predizborne svrhe.

Istovremeno, roditelji djece koja se liječe na UKC-u Tuzla najavili su novo mirno okupljanje za srijedu, 30. septembra, od 11 do 12 sati, ispred UKC-a Tuzla, između Plave klinike i zgrade menadžmenta, izvan glavne kapije.

Među zahtjevima roditelja su hitno rješavanje nedostatka ljekara i specijalista, uključujući neuropedijatre, endokrinologe, hematologe i kardiologe, bolja komunikacija sa roditeljima, veća transparentnost i odgovornost u radu klinika, ulaganje u medicinsku opremu i lijekove te snažnija saradnja zdravstvenih ustanova sa roditeljima i udruženjima.

Organizatori poručuju da se ne bore samo za vlastitu djecu, već za svu djecu kojoj je potrebna zdravstvena zaštita, a okupljanje će, prema najavi, biti održano bez obzira na vremenske prilike.