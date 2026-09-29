Učenik navodno prijetio oružjem vršnjacima u tuzlanskoj školi, policija provodi istragu

Arnela Šiljković - Bojić
policija, pritvor

Policija istražuje prijavu događaja u jednoj srednjoj školi u Tuzli, a u slučaj je uključeno i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a TK, Policijska stanica Centar je 18. septembra zaprimila prijavu događaja u jednoj srednjoj školi u Tuzli, nakon čega su policijski službenici postupili po prijavi i o svemu obavijestili nadležnog tužioca.

Prema uputama tužioca Kantonalnog tužilaštva TK, istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske stanice Centar poduzimaju daljnje mjere i radnje s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i svih okolnosti navedenih u prijavi.

Prema nezvaničnim informacijama koje su se pojavile u medijima, događaj je zabilježen u Srednjoj ekonomsko-trgovinskoj školi u Tuzli, gdje je učenik prvog razreda navodno uputio ozbiljne prijetnje vršnjacima, spominjući donošenje vatrenog oružja u školu.

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