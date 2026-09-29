Otvoren kontrolni centar za nadzor javnog prijevoza u Tuzlanskom kantonu

Na ekranima kontrolnog centra koje je uspostavljeno u okviru resornog ministarstva, moguće je u realnom vremenu pratiti kretanje autobusa koji saobraćaju na području Tuzlanskog kantona.

Zahvaljujući GPS sistemima i posebnom softverskom rješenju, Ministarstvo sada ima direktan uvid u funkcionisanje javnog linijskog prijevoza u kantonu.

„Možemo danas u realnom vremenu vidjeti šta se dešava na putu sa svim našim vozilima. Da li su krenuli na vrijeme, da li su krenuli sa stanice u povratku, da li se dešavaju problemi na putu od tačke A do tačke B. Također, putem ovih GPS sistema kontrolišemo broj pređenih kilometara, broj naplaćenih karata, broj putnika i opravdanost pojedinih linija.“ kazao je Almir Žilić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Kontrola ne podrazumijeva samo praćenje kretanja vozila. Sistem bilježi pređene kilometre, broj putnika i naplaćenih karata, ali i da li autobusi polaze i dolaze na vrijeme, gdje i koliko se zadržavaju, te da li preskaču pojedina autobuska stajališta.

Na taj način nadležni imaju uvid u to da li prijevoznik ispunjava ugovorene obaveze, što je posebno važno zbog budžetskih izdvajanja, jer se sredstva obračunavaju prema pređenim kilometrima.

Sistem omogućava i provjeru prijava građana, pa se eventualne neugodnosti, nepravilnosti ili problemi tokom vožnje mogu naknadno analizirati na osnovu zabilježenih podataka.

„Ono što imamo već dva mjeseca, kroz tri kontrole, pokazuje da se redovi vožnje održavaju veoma uredno. Korisnici usluga mogu biti zadovoljni i to se pokazuje kroz veliki broj povratnih informacija sa terena. Stanovništvo, odnosno korisnici usluge prijevoza i putnici u autobusima, veoma su zadovoljni frekventnošću polazaka, ali i tehničkim karakteristikama autobusa.“ navodi pomoćnik ministra za saobraćaj TK Nenad Lukanović.

Iz resornog ministarstva navode da je riječ o jedinstvenom sistemu kontrole i praćenja javnog sistema prevoza putnika.

„Jako smo zadovoljni i sretni što Bosna i Hercegovina ima ovakav kontrolni centar. Ovo je prvi kontrolni centar u BiH i sretan sam što je Tuzlanski kanton taj koji je avangarda u ovom području. Želim kazati da je ovdje danas srce i mozak javnog linijskog prijevoza u Tuzlanskom kantonu.“ navodi Žilić.

Na području Tuzlanskog kantona trenutno je uspostavljeno 16 kantonalnih linija koje Tuzlu povezuju sa gotovo svim lokalnim zajednicama, a radnim danima realizuje se oko 400 polazaka.

Novi sistem omogućit će detaljniji uvid u to koje linije imaju veći, a koje manji broj putnika i koliko se često koriste, što bi trebalo pomoći pri izmjenama postojećih redova vožnje, ukidanju linija za kojima nema opravdane potrebe ili formiranju novih tamo gdje se pokaže veća potražnja.

Projektovano je da se kroz naplatu karata vrati između 30 i 50 posto ukupnih troškova prijevoza, dok trenutni povrat iznosi nešto više od 30 posto.

„Mi smo, kada smo uvodili novi sistem organizacije linijskog prijevoza putnika na kantonalnim linijama, očekivali da povrat sredstava od naplaćenih karata u autobusima, bilo pojedinačnih ili mjesečnih, bude između 30 i 50 posto. U ovom trenutku mogu reći da imamo povrat nešto veći od 30 posto. Ne možemo biti zadovoljni, međutim, kroz dodatno prilagođavanje redova vožnje i poboljšanje usluga, nadam se da će u perspektivi taj povrat biti povećan na 40 do 50 posto, što bi zadovoljilo nas u resornom ministarstvu.“ dodaje Lukanović.

Iz Ministarstva očekuju da će novi način kontrole doprinijeti pouzdanijem javnom prijevozu i boljem poštivanju reda vožnje, dok građani već pozitivno ocjenjuju češće polaske i novija vozila.

Za opremanje kontrolnog centra izdvojeno je između 40 i 50 hiljada maraka, dok je softver osiguran kroz ugovorne obaveze prijevoznika.

Građani se pozivaju da sve nepravilnosti i probleme tokom vožnje prijave Ministarstvu, kako bi se svaki slučaj mogao provjeriti kroz sistem.