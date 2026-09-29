Zmajevi napredovali na FIFA-inoj rang listi nakon pobjede nad Rumunijom

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine/ Zmajevi/ napredovala je na FIFA rang-listi nakon pobjede protiv Rumunije rezultatom 4:2.

Prema trenutno dostupnoj FIFA rang-listi uživo, Zmajevi su napredovali za tri pozicije i sada zauzimaju 58. mjesto sa 1.418,65 bodova.

Napredak je uslijedio nakon pobjede u Bukureštu, gdje je reprezentacija BiH savladala Rumuniju rezultatom 4:2. Domaća selekcija je nakon poraza pala za dvije pozicije i trenutno se nalazi na 54. mjestu.

Promjena na FIFA rang-listi zabilježena je i kod ostalih reprezentacija iz grupe Lige nacija. Švedska je nakon dvije pobjede napredovala na 35. poziciju, dok je Poljska pala za jedno mjesto i sada je 37. reprezentacija svijeta.

Fudbalska reprezentacija BiH naredni susret igra u petak, 2. oktobra, kada će u Zenici ugostiti Švedsku u trećem kolu Lige nacija.

Prema trenutno dostupnoj FIFA rang-listi uživo, Zmajevi su napredovali za tri pozicije i sada zauzimaju 58. mjesto sa 1.418,65 bodova.

Napredak je uslijedio nakon pobjede u Bukureštu, gdje je reprezentacija BiH savladala Rumuniju rezultatom 4:2. Domaća selekcija je nakon poraza pala za dvije pozicije i trenutno se nalazi na 54. mjestu.

Promjena na FIFA rang-listi zabilježena je i kod ostalih reprezentacija iz grupe Lige nacija. Švedska je nakon dvije pobjede napredovala na 35. poziciju, dok je Poljska pala za jedno mjesto i sada je 37. reprezentacija svijeta.

Fudbalska reprezentacija BiH naredni susret igra u petak, 2. oktobra, kada će u Zenici ugostiti Švedsku u trećem kolu Lige nacija.