Liga nacija: BiH vodi u Bukureštu protiv Rumunije

Bosna i Hercegovina vodi 3:1 protiv Rumunije nakon prvih 45 minuta susreta drugog kola Lige nacija koji se igra u Bukureštu.

Zmajevi su od početka susreta pokazali dosta odlučnosti i već u osmoj minuti mogli do prednosti. Haris Tabaković našao se u dobroj prilici, ali nije uspio pogoditi mrežu domaćeg tima.

Ono što nije uspjelo Tabakoviću, jeste Arminu Gigoviću četiri minute kasnije. Esmir Bajraktarević uputio je centaršut, a Gigović u 12. minuti pogodio za vodstvo Bosne i Hercegovine od 1:0.

Prednost Zmajeva udvostručena je u 19. minuti. Nakon kornera koji je izveo Ivan Bašić, Tarik Muharemović bio je najspretniji i zatresao mrežu Rumunije za 2:0.

Domaća selekcija uspjela se vratiti u utakmicu u 28. minuti, kada je Daniel Bîrligea pogodio za 2:1 i smanjio prednost reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Ipak, Zmajevi su prije odlaska na odmor ponovo stigli do dva gola prednosti. Haris Tabaković se u 40. minuti iskupio za promašaj s početka susreta i pogodio za 3:1.

Bosna i Hercegovina tako nakon prvog poluvremena ima značajnu prednost u Bukureštu, a nastavak susreta donijet će odgovor može li ekipa Sergeja Barbareza sačuvati rezultat i upisati pobjedu u drugom kolu Lige nacija.