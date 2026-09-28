Bosanska kuća u Birminghamu već 32 godine čuva bosanski jezik

Bosanska kuća u Birminghamu i ove godine nastavila je tradiciju dugu više od tri decenije, početkom nove školske godine Bosanskohercegovačke dopunske škole u kojoj djeca uče bosanski jezik, upoznaju kulturu i njeguju vezu s Bosnom i Hercegovinom.

Škola u Birminghamu djeluje već 32 godine bez prekida, a njen rad oslanja se na angažman nastavnika, roditelja, aktivista i djece iz Birminghama, Wolverhamptona i okolnih gradova.

Tokom više od tri decenije kroz ovu školu prošle su stotine djece koja su učila bosanski jezik, sticala nova prijateljstva i održavala vezu sa zemljom iz koje potiču njihove porodice.

Iz Bosanske kuće ističu da je posebno važno da nove generacije koje odrastaju u Velikoj Britaniji mogu razgovarati sa članovima porodice na maternjem jeziku, razumjeti svoje porijeklo i zadržati osjećaj pripadnosti Bosni i Hercegovini.

Nastava se održava u renoviranim prostorijama Bosanske kuće u Birminghamu, koje su prilagođene učenju, druženju i razvoju dječijih interesovanja.

Ovogodišnji program obuhvata nastavu bosanskog jezika, sadržaje za najmlađe, aktivnosti Kulturno-umjetničkog društva „Fahira Hasedžić“, vjeronauku, kao i druge edukativne i kreativne programe.

Pored nastave, vikendom se organizuju kulturne, sportske i zabavne aktivnosti, kako bi Bosanska kuća ostala mjesto okupljanja djece i porodica porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Iz ove zajednice poručuju i da bi podrška institucija Bosne i Hercegovine mnogo značila u daljem unapređenju nastave i očuvanju jezika među generacijama koje odrastaju u Velikoj Britaniji.

Rad Bosanske kuće u Birminghamu tako i nakon 32 godine ostaje važan dio očuvanja bosanskog jezika, kulture i identiteta među djecom bh. porijekla.