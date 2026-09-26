Zmajevi odradili trening u Varšavi nakon remija s Poljskom

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je u Varšavi odradila trening nakon sinoćnjeg remija bez golova protiv Poljske u utakmici Lige nacija.

Na stadionu Polonije trenirali su reprezentativci koji su protiv Poljske imali manju minutažu, kao i igrači koji nisu ulazili u igru.

Ostatak ekipe odradio je trening u hotelskom fitnesu, nakon čega su Zmajevi nastavili pripreme za naredni susret.

Reprezentaciju BiH već u ponedjeljak očekuje gostovanje u Bukureštu, gdje će u drugom kolu Lige nacija odmjeriti snage s Rumunijom.