U Tuzli održan događaj o selekciji otpada: Cilj je uključiti što više građana

JKP „Komunalac“ Tuzla danas je organizovao događaj posvećen prezentaciji dijela opreme koju koristi u svom radu, ali i edukaciji građana o pravilnom razdvajanju otpada.

Poseban fokus bio je na značaju selekcije otpada iz domaćinstava i mogućnostima njegovog ponovnog iskorištavanja kroz reciklažu. Građanima je ukazano na važnost pravilnog odlaganja ambalažnog otpada, čime se smanjuje količina otpada koja završava na deponiji i doprinosi zaštiti okoliša.

Sistem primarne selekcije otpada u Tuzli razvija se već godinama. U gradskim naseljima postavljeni su žuti kontejneri i tipski objekti za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada, dok su pojedina domaćinstva uključena u sistem putem posebnih kanti za ambalažni i miješani otpad. Prema podacima JKP „Komunalac“, žuti kontejneri za ambalažni otpad postavljeni su na brojnim lokacijama u gradu, a mreža se planira dodatno širiti.

Cilj je da što veći broj građana dobije mogućnost da otpad odvaja već na mjestu nastanka. Ambalažni otpad se nakon prikupljanja može dalje razvrstavati i pripremati za reciklažu, čime se smanjuje potreba za njegovim trajnim odlaganjem.

Iz JKP „Komunalac“ ranije su isticali da je informisanje i edukacija građana važan dio procesa, jer uspješnost selekcije otpada zavisi i od toga koliko će građani pravilno koristiti dostupnu infrastrukturu.

Širenjem sistema primarne selekcije nastoji se povećati količina otpada koji se može ponovo iskoristiti, ali i doprinijeti urednijem i čistijem gradu te zaštiti okoliša.