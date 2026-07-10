Uposlenici JKP Komunalac Tuzla pridružit će se učesnicima Marša mira

Uposlenici JKP Komunalac Tuzla pridružit će se učesnicima pohoda „Marš mira 2026“ uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

Radnici ovog preduzeća koloni će se priključiti 10. jula u kampu Mravinjci, odakle će zajedno s ostalim učesnicima prepješačiti treću dionicu trase do Potočara.

Na ovaj način odat će počast žrtvama genocida u Srebrenici i iskazati trajno poštovanje prema njihovoj žrtvi.

Odlazak uposlenika podržao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, kojem su iz JKP Komunalac Tuzla zahvalili na razumijevanju i podršci ovoj aktivnosti.

„Sjećamo se. Pamtimo. Nikada ne zaboravljamo“, poručili su iz preduzeća.