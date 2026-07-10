Uposlenici JKP Komunalac Tuzla pridružit će se učesnicima Marša mira

Ali Huremović
Uposlenici JKP Komunalac Tuzla pridružit će se učesnicima Marša mira

Uposlenici JKP Komunalac Tuzla pridružit će se učesnicima pohoda „Marš mira 2026“ uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

Radnici ovog preduzeća koloni će se priključiti 10. jula u kampu Mravinjci, odakle će zajedno s ostalim učesnicima prepješačiti treću dionicu trase do Potočara.

Na ovaj način odat će počast žrtvama genocida u Srebrenici i iskazati trajno poštovanje prema njihovoj žrtvi.

Odlazak uposlenika podržao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, kojem su iz JKP Komunalac Tuzla zahvalili na razumijevanju i podršci ovoj aktivnosti.

„Sjećamo se. Pamtimo. Nikada ne zaboravljamo“, poručili su iz preduzeća.

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