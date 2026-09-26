Univerzitet u Tuzli dobio saglasnost za dodatni upis 66 studenata

RTV SLON
Odobren socijalni rok za studente Univerziteta u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Univerzitetu u Tuzli za dodatni upis 66 studenata u akademskoj 2026/2027. godini.

Riječ je o kandidatima koji su ispunili uslove za upis i nalaze se na konačnim rang-listama, ali nisu obuhvaćeni prvobitno utvrđenim brojem upisnih mjesta. Dodatni studenti bit će upisani u statusu studenata koji sami finansiraju studij.

Najviše dodatnih mjesta odobreno je na Farmaceutskom fakultetu, gdje će biti omogućeno još 20 upisa na studijskom programu Farmacija i jedan na studijskom programu Kozmetologija.

Na Pravnom fakultetu odobren je dodatni upis 18 kandidata, dok je na programu Sportski trener Fakulteta za tjelesni odgoj i sport predviđeno još 16 mjesta.

Ekonomski fakultet dobit će dodatnih osam mjesta na programu Poslovna ekonomija, dok su na Prirodno-matematičkom fakultetu odobrena još tri mjesta na studijskom programu Biologija.

Sa Univerziteta u Tuzli potvrđeno je da fakulteti imaju potrebne prostorne, kadrovske i tehničke kapacitete za izvođenje nastave nakon povećanja broja studenata.

Vlada TK dala je i prethodnu saglasnost na izmjene odluke Univerziteta u Tuzli o iznosima participacije i školarine za sva tri ciklusa studija. Izmjene se odnose na strane državljane i osobe bez državljanstva, a primjenjivat će se od akademske 2026/2027. godine.

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