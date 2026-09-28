Savez demobilisanih boraca čestitao 34. godišnjicu 2. Korpusa Armije RBiH

34. godišnjica formiranja 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine obilježava se kao prilika za odavanje priznanja pripadnicima ovog korpusa i podsjećanje na njihov doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine.

Povodom godišnjice, Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona uputio je čestitku svim borcima, pripadnicima 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

U čestitki je izražena zahvalnost pripadnicima 2. Korpusa za njihov doprinos tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine.

Posebno je istaknuto sjećanje na borce koji su izgubili život u odbrani Bosne i Hercegovine, kao i na ratne vojne invalide i sve one koji su tokom rata pretrpjeli trajne posljedice po zdravlje.

Iz Saveza demobilisanih boraca TK poručili su da obilježavanje 34. godišnjice formiranja 2. Korpusa Armije RBiH predstavlja priliku da se još jednom oda počast svim pripadnicima ovog korpusa i sačuva sjećanje na njihov ratni put.

Čestitka je upućena u ime Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona i predsjednika Saveza.